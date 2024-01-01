Чи реально доїхати з Кам’янця-Подільського до Києва за 6 годин на електромобілі: експеримент

Opel Mokka-e – електромобіль концерну Stellantis, створений на базі моделі з ДВЗ. Авто має батарею ємністю 50 кВт-год, запас ходу в 338 км (WLTP), електродвигун потужністю 136 к.с й 260 Нм крутного моменту.

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З міста Денис виїхав о 12 годині. Рівень заряду батареї становив 87%. Після 114 км шляху він знизився до 44%, тому було прийняте рішення зарядити авто до 80% в Хмельницькому на станції IONITY, потужністю 60 кВт. Процес зарядки пройшов штатно і тривав всього 23 хвилини.

Спершу Денис планував також зупинитись у Вінниці, проте, бортовий комп’ютер автомобіля прогнозував запас ходу в 274 км, чого виявилось достатньо, аби одразу дістатись Житомира. На шляху до станції автор натрапив на ділянку дороги з поганим асфальтом, через що втратив час, однак, через низьку швидкість руху витрати електромобіля дещо знизились.

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До зарядної станції TOKA автомобіль дістався з 7% акумулятора. Середня витрата становила 16,1 кВт. Під час сеансу заряджання, батарея авто деякий час приймала заряд потужністю в 100 кВт. З 7 до 80% кросовер зарядився за 35 хвилин.

Загальний час на увесь маршрут від Кам'янця-Подільського до Києва склав рівно 6 годин. Денису довелось рухатись з високою середньою швидкістю, що призвело до високих середніх витрат. Навіть попри це, йому вдалось швидко дістатись до Києва, адже запасу ходу авто вистачило на ділянку маршруту з Житомира до Києва.

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Враховуючи, що Opel Mokka-e має батарею всього на 50 кВт-год та середній в рамках класу запас ходу, автор “Першої Електрички” довів, що за потреби, на електромобілі можна швидко подорожувати та зручно планувати свій маршрут прямо під час поїздки.