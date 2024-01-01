Реально ли доехать из Каменца-Подольского в Киев за 6 часов на электромобиле: эксперимент

Opel Mokka-e – электромобиль концерна Stellantis, создан на базе модели с ДВС. Авто имеет батарею емкостью 50 кВт-ч, запас хода в 338 км (WLTP), электродвигатель мощностью 136 л.с и 260 Нм крутящего момента.

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Из города Денис выехал в 12 часов. Уровень заряда батареи составлял 87%. После 114 км пути он снизился до 44%, поэтому было принято решение зарядить авто до 80% в Хмельницком на станции IONITY, мощностью 60 кВт. Процесс зарядки прошел штатно и длился всего 23 минуты.

Сначала Денис планировал также остановиться в Виннице, однако, бортовой компьютер автомобиля прогнозировал запас хода в 274 км, чего оказалось достаточно, чтобы сразу добраться до Житомира. На пути к станции, автор наткнулся на участок дороги с плохим асфальтом, из-за чего потерял время, однако, из-за низкой скорости движения расходы электромобиля несколько снизились.

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До зарядной станции TOKA автомобиль добрался с 7% аккумулятора. Средний расход составлял 16,1 кВт. Во время сеанса зарядки, батарея авто некоторое время принимала заряд мощностью в 100 кВт. С 7 до 80% кроссовер зарядился за 35 минут.

Общее время на весь маршрут от Каменца-Подольского до Киева составил ровно 6 часов. Денису пришлось двигаться с высокой средней скоростью, что привело к высоким средним затратам. Даже несмотря на это, ему удалось быстро добраться до Киева, ведь запаса хода авто хватило на участок маршрута из Житомира в Киев.

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Учитывая, что Opel Mokka-e имеет батарею всего на 50 кВт-ч и средний в рамках класса запас хода, автор "Первой Электрички" доказал, что при необходимости, на электромобиле можно быстро путешествовать и удобно планировать свой маршрут прямо во время поездки.