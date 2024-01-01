Скільки проїдуть 10 популярних в Україні електромобілів з розрядженою "в нуль" батареєю

Для порівняння обрали наступні електромобілі:

Tesla Model 3 Dual Motor Long Range (батарея: 76 кВт-год);

Дорестайлінговий BYD Song Plus (72 кВт-год);

BYD Song Plus Champion (86 кВт);

Volkswagen ID.4 (82 кВт-год);

Zeekr 001 (100 кВт);

Hyundai Ioniq 5 (74 кВт), Hyundai Kona (64 кВт), Hyundai Ioniq 6 (77 кВт-год);

Maxus Euniq 6 (70 кВт-год) та електричний фургон Maxus e-Deliver 9 з батареєю ємністю на 72 кВт-год.

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Не всі знають, що 0% заряду батареї на панелі приладів електромобіля не означає, що авто зупиниться. Подібна система є в автомобілях з ДВЗ, де повідомлення про необхідність виконати заправку з’являється раніше, ніж бак повністю спорожніє.

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Таким чином, система контролю батареї електромобіля надає змогу власнику подолати ще кілька кілометрів до найближчої зарядної станції. Саме цей резервний запас ходу вирішила заміряти команда “Першої Електрички” в 10 різних електромобілів.

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За умовами тесту, рівень заряду батареї на обраних електромобілях становив в середньому 10%, тому всі автомобілі рухались маршрутом довжиною приблизно 5 км, аби розрядити її до нуля. Після цього автомобілі будуть проходити максимальний пробіг до зупинки, а згодом – процес зарядки від 0% до 100%.

Першим нуль показав Hyundai Ioniq 5, який після цього проїхав ще 16,4 км. Водночас кросовер від Maxus подолав лише 5,5 кілометрів, BYD Song – 1,9 км, BYD Song Champion – 5,8 км, ID.4 – 14,9 км, Kona – 3,2 км, Maxus e-Deliver 9 – 4 км, а Tesla Model 3 - 29 км. Найкращий результат показав Zeekr 001, який проїхав 30,3 км.

Процес зарядки усіх електромобілів пройшов штатно. Рекордсменом за швидкістю зарядки став Hyundai Ioniq 6, який підтримував максимальну потужність зарядної станції в 240 кВт й отримав 51% заряду батареї всього за 17 хвилин.

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Підсумовуючи, команда з’ясувала, що за потреби або в екстренній ситуації, дані електромобілі навіть з розрядженою батареєю можуть подолати в середньому від 5 до 20 км шляху, чого, ймовірно, вистачить, аби дістатись найближчої зарядної станції.