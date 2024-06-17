Як спека впливає на запас ходу електромобіля

Як повідомляє Electrek, результати дослідження вказують на те, що сучасні електромобілі добре працюють за середньої температури до 32°C. В таких умовах вони зазвичай втрачають лише 2-5% від корисної ємності акумулятора.

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Проте, також було виявлено, що за вищих температур, (від 35°C), деякі електромобілі можуть втратити до 30% запасу ходу. Науковці зазначають, що цей ефект можна зменшити, якщо не залишати батарею авто розрядженою.

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Також не рекомендовано залишати автомобіль під прямими сонячними променями. До того ж на запас ходу певною мірою може впливати кондиціонер. За звичайних умов, кондиціонер не суттєво впливає на запас ходу, однак за сильної спеки, для його роботи може знадобитись більше енергії.

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Найбільш енергоємним процесом є початкове охолодження. В цей момент система кондиціонування може витрачати 3-5 кВт енергії. Значно менші витрати, близько 1кВт, потрібні, аби потім підтримувати оптимальну температуру в салоні.

Саме тому, експерти радять заздалегідь вмикати кондиціонер, коли автомобіль підключено до станції зарядки. Таким чином можна нівелювати високі витрати для початкового охолодження. Окрім цього, варто регулярно замінювати фільтри та перевіряти усі шланги.