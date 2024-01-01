Tesla Model S проїхала майже 700 000 км за 8 років: реальний досвід експлуатації

Електромобіль Tesla Model S із Великої Британії продемонстрував непогану надійність. За 8 років він подолав уже 692 000 км без заміни силової установки. Відео про електрокар, як пише focus.ua опублікували на Youtube-каналі Auto Trader.

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Власник авто Пол Керзон володіє двома Tesla Model S та ще кількома електромобілями. Він організував невеличку службу екотаксі й зазвичай електрокари курсують між містами Шеффілд і Дербі та аеропортом.

Двомоторний електромобіль Tesla Model S P90D заряджається регулярно на станціях Supercharger, адже для цієї моделі вони безкоштовні. Це дозволяє Полу економити від 8900 до 12700 доларів на рік. Зазвичай швидка зарядка має негативний вплив на батарею, проте в Tesla Model S вона досі рідна і не дуже сильно деградувала – запас ходу знизився на 23% (105 км).

Активну експлуатацію Tesla Model S видають хіба сколи на передньому бампері. Крім того, Полу довелося витратити кілька тисяч доларів на ремонт після ДТП – автопілот Tesla не розпізнав конуси на дорозі.