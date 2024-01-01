Дизайнер показав, якою може бути нова Tesla Model S

Як пише Autoevolution, ймовірно, седан отримає ще один рестайлінг, адже автовиробник відклав впровадження нових моделей на невідомий термін. Проте, дизайнер, відомий в соціальних мережах під нікнеймом @vburlapp, поділився рендерним зображенням наступника Model S у власному Instagram.

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Його уявна модель повністю відрізняється від актуального електромобіля. Фактично, єдине, що автор залишив від попередника – це назва. Майстер CGI надав кузову автомобіля клиновидної форми з низьким силуетом та абсолютно круглими колісними арками.

Електромобіль також має камери замість бічних дзеркал та світлову панель на всю ширину кузова. Ймовірно, через низький силует, автомобілю було б важко запропонувати комфортні умови для пасажирів заднього ряду.

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Наразі, інформації про те, що Tesla веде розробку нової Model S немає, попри те, що Ілон Маск неодноразово розмірковував про це під час власних інтерв’ю. Однак, конкуренція в класі представницьких електромобілів постійно зростає, тому, можливо, компанія вирішить створити Model S другого покоління.