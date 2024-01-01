Українці прокачали Tesla Model S до 1000 кінських сил

Компанія Tesla Service Kyiv (TSK), яку заснували українці, представила свій новий ефектний проект – справжній поліцейський електромобіль на базі Tesla Model S Plaid. Замовлення на створення унікального авто на електротязі інженери з TSK отримали від поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. Про це розповідає autogeek.com.ua.

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Цікаво, що знайдений електромобіль має цікаву долю. Машина була викрадена та попереднім “власником” розбиралась на запчастини безпосередньо у дворі багатоповерхового будинку. Небайдужі сусіди викликали поліцію, яка і виявила, що машина знаходиться в угоні. Після евакуації машину передали місцевому відділку поліції.

Цікаво, що на вимогу правоохоронців Лос-Анджелеса, електромобіль отримає не лише фірмовий силовий бампер та яскраву “люстру”, але й каркас безпеки, пару спортивних крісел. За словами авторів проекту, нова поліцейська машина матиме потужність силової установки у 1000 сил та стане найшвидшою Tesla Model S Plaid, якій дозволено експлуатація на дорогах загального користування. Електромобіль здатен розганятись з місця до першої сотні лише за 2 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

“В сучасному місті немає такого авто, який здатен у такий короткий термін так швидко розігнатись. Уявіть, що машина за шість секунд розганяється до 200 км/год і фактично беззвучно”, – зазначив засновник TSK Богдан Головатюк.

Надшвидкий електромобіль зможе фактично безшумно наздоганяти будь-які авто злочинців на хайвеях та максимально швидко прибувати на виклики у містах.