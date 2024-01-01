Украинцы прокачали Tesla Model S до 1000 лошадиных сил

Компания Tesla Service Kyiv (TSK), которую основали украинцы, представила свой новый эффектный проект – настоящий полицейский электромобиль на базе Tesla Model S Plaid. Заказ на создание уникального авто на электротяге инженеры из TSK получили от полицейского департамента Лос-Анджелеса. Об этом рассказывает autogeek.com.ua.

Читайте также: Автопилот Tesla снижает риск ДТП в семь раз

Интересно, что найденный электромобиль имеет интересную судьбу. Машина была похищена и предыдущим “владельцем” разбиралась на запчасти непосредственно во дворе многоэтажного дома. Неравнодушные соседи вызвали полицию, которая и обнаружила, что машина находится в угоне. После эвакуации машину передали местному отделению полиции.

Интересно, что по требованию правоохранителей Лос-Анджелеса, электромобиль получит не только фирменный силовой бампер и яркую “люстру”, но и каркас безопасности, пару спортивных кресел. По словам авторов проекта, новая полицейская машина будет иметь мощность силовой установки в 1000 сил и станет самой быстрой Tesla Model S Plaid, которой разрешено эксплуатация на дорогах общего пользования. Электромобиль способен разгоняться с места до первой сотни всего за 2 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

“В современном городе нет такого авто, который способен в такой короткий срок так быстро разогнаться. Представьте, что машина за шесть секунд разгоняется до 200 км/ч и фактически беззвучно”, – отметил основатель TSK Богдан Головатюк.

Сверхбыстрый электромобиль сможет фактически бесшумно догонять любые авто преступников на хайвеях и максимально быстро прибывать на вызовы в городах.