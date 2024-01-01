Автопилот Tesla снижает риск ДТП в семь раз

Компания Tesla опубликовала интересный отчет о безопасности своих электромобилей, основанный на данных, собранных в течение первого квартала 2024 года. В отчете подчеркивается важность использования полностью автономного вождения во время путешествий.

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По словам американской компании, на самом деле ее система помощи водителю резко снижает вероятность попасть в аварию. Утверждение, которое Илон Маск постоянно повторяет, но которое американские власти и NHTSA, часто ставит под сомнение. Иногда, следует признать, также из-за чрезмерной беспечности, с которой водители полагались на систему.

Возвращаясь к исследованию, Tesla утверждает, что в первом квартале 2024 года была одна авария на каждые 12,28 млн км, пройденных с помощью активной помощи водителю. С другой стороны, для водителей, которые не пользуются вспомогательными системами, на каждые 1,54 миллиона километров приходится ДТП. Это почти в восемь раз меньше.

Компания хотела бы отметить, что "сравнение также проводилось с использованием последних данных NHTSA и FHWA (Национального управления безопасности дорожного движения и Федерального управления автомобильных дорог), согласно которым в среднем автомобильная авария случается примерно каждые 1,01 млн км в США.