Автопилот Tesla стоимостью $12 000 смогут испытать бесплатно в течение месяца владельцы всех совместимых машин. Функция доступна не только для новых, но и для подержанных авто, которые имеют соответствующее оборудование.

Владельцы автомобилей Tesla, которые раздумывают о приобретении автопилота Full Self-Driving (FSD) за 12 000 долларов, будут иметь возможность испытать ее бесплатно при условии, что автомобиль соответствующим образом оборудован для этого. Об этом сообщил Илон Маск.

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Внутренняя инструкция Tesla, с которой ознакомилось издание Bloomberg News, предписывает сотрудникам компании устанавливать FSD на все автомобили в тестовом режиме. Им также поручено пригласить владельцев на короткий тест-драйв для демонстрации системы. В сообщении Bloomberg говорится, что это касается не только новых покупок, но и владельцев подержанных автомобилей. Заявление Маска в социальной сети X также подтверждает это.

That will happen too https://t.co/SiSHhVJdFb - Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) 26 марта, 2024 года

В декабре 2023 года Tesla отозвала более двух миллионов автомобилей из-за обновления программного обеспечения своей системы автопилота. В ходе длительного расследования, проведенного Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, были выявлены недостатки функции автоматического рулевого управления в режиме полного самостоятельного вождения. В последующем обновлении было добавлено больше уведомлений для водителя, который должен держать руки на руле. При этом система выключается при многократном неправильном использовании.

Маск заявил, что почти никто не понимает, насколько хорошо работает система, и добавил, что инструктирование владельцев транспортных средств по ее использованию является "жестким требованием".