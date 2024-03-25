По данным Focus2move, Toyota Corolla впервые в этом столетии потеряла первенство в мировых продажах легковушек, уступив лидерство электромобилю.

Новым лидером глобального рынка в 2023 году стала Tesla Model Y, поднявшись на 3 позиции, с результатом 1,15 млн проданных авто (+50,8% в годовом исчислении).

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Итак, Toyota Corolla стала второй с 1,13 млн продаж (-1,1%).

На третьем месте Toyota RAV4 –– 934910 ед. (+5,9%).

Четвертое результат у пикапа Ford F-Series - 901569 ед. (+13,4%).

На пятом месте Honda CR-V – 718422 ед. (+18%).

Также в ТОП-10 самых популярных авто: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram.