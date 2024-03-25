За даними Focus2move, Toyota Corolla вперше в цьому столітті втратила першість у світових продажах легковиків, поступившись лідерством електромобілю.

Новим лідером глобального ринку у 2023 році стала Tesla Model Y, піднявшись на 3 позиції, з результатом 1,15 млн проданих авто (+50,8% в річному обчисленні).

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Отже, Toyota Corolla стала другою з 1,13 млн продажів (-1,1%).

На третьому місці Toyota RAV4 –– 934910 од. (+5,9%).

Четверте результат у пікапа Ford F-Series - 901569 од. (+13,4%).

На п’ятому місці Honda CR-V – 718422 од. (+18%).

Також в ТОП-10 найпопулярніших авто: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux та Ram.