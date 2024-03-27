Автопілот Tesla вартістю $12 000 зможуть випробувати безкоштовно протягом місяця власники всіх сумісних машин. Функція доступна не тільки для нових, але й для вживаних авто які мають відповідне обладнання.

Власники автомобілів Tesla, які роздумують про придбання автопілота Full Self-Driving (FSD) за 12 000 доларів, матимуть можливість випробувати її безкоштовно за умови, що автомобіль відповідним чином обладнано для цього. Про це повідомив Ілон Маск.

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Внутрішня інструкція Tesla, з якою ознайомилося видання Bloomberg News, наказує співробітникам компанії встановлювати FSD на всі автомобілі у тестовому режимі. Їм також доручено запросити власників на короткий тест-драйв для демонстрації системи. У повідомленні Bloomberg йдеться, що це стосується не тільки нових покупок, але й власників вживаних автомобілів. Заява Маска у соціальній мережі X також підтверджує це.

That will happen too https://t.co/SiSHhVJdFb — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) March 26, 2024

У грудні 2023 року Tesla відкликала понад два мільйони автомобілів через оновлення програмного забезпечення своєї системи автопілота. У ході тривалого розслідування, проведеного Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, було виявлено недоліки функції автоматичного кермового управління в режимі повного самостійного водіння. У подальшому оновленні було додано більше повідомлень для водія, який повинен тримати руки на кермі. При цьому система вимикається при багаторазовому неправильному використанні.

Маск заявив, що майже ніхто не розуміє, наскільки добре працює система, і додав, що інструктування власників транспортних засобів щодо її використання є «жорсткою вимогою».