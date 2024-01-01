Автопілот Tesla знижує ризик ДТП у сім разів

Компанія Tesla опублікувала цікавий звіт про безпеку своїх електромобілів, заснований на даних, зібраних протягом першого кварталу 2024 року. У звіті підкреслюється важливість використання повністю автономного водіння під час подорожей.

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За словами американської компанії, насправді її система допомоги водієві різко знижує ймовірність потрапити в аварію. Твердження, яке Ілон Маск постійно повторює, але яке американська влада та NHTSA, часто ставить під сумнів. Іноді, слід визнати, також через надмірну безтурботність, з якою водії покладалися на систему.

Повертаючись до дослідження, Tesla стверджує, що в першому кварталі 2024 року була одна аварія на кожні 12,28 млн км, пройдених за допомогою активної допомоги водієві. З іншого боку, для водіїв, які не користуються допоміжними системами, на кожні 1,54 мільйона кілометрів припадає ДТП. Це майже у вісім разів менше.

Компанія хотіла б зазначити, що «порівняння також проводилося з використанням останніх даних NHTSA та FHWA (Національного управління безпеки дорожнього руху та Федерального управління автомобільних доріг), згідно з якими в середньому автомобільна аварія трапляється приблизно кожні 1,01 млн км у США.