Дизайнер показал, какой может быть новая Tesla Model S

Как пишет Autoevolution, вероятно, седан получит еще один рестайлинг, ведь автопроизводитель отложил внедрение новых моделей на неизвестный срок. Однако, дизайнер, известный в социальных сетях под никнеймом @vburlapp, поделился рендерным изображением преемника Model S в собственном Instagram.

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Его воображаемая модель полностью отличается от актуального электромобиля. Фактически, единственное, что автор оставил от предшественника – это название. Мастер CGI придал кузову автомобиля клиновидной формы с низким силуэтом и абсолютно круглыми колесными арками.

Электромобиль также имеет камеры вместо боковых зеркал и световую панель на всю ширину кузова. Вероятно, из-за низкого силуэта, автомобилю было бы трудно предложить комфортные условия для пассажиров заднего ряда.

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Сейчас, информации о том, что Tesla ведет разработку новой Model S нет, несмотря на то, что Илон Маск неоднократно рассуждал об этом во время собственных интервью. Однако, конкуренция в классе представительских электромобилей постоянно растет, поэтому, возможно, компания решит создать Model S второго поколения.