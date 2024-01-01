Tesla выпустила крепкий алкоголь по 450 долларов за бутылку

Компания описывает свою необычную новинку как такую, что “имеет уникальный профиль вкуса с дымными и цветочными нотами”, и поставляется в выдутой вручную стеклянной бутылке в форме черной молнии. Если вас не волнует вкус, мескаль имеет крепость в 43%. Бутылка была разработана Хавьером Вердурой из Tesla и вмещает 750 мл. Об этом сообщает autogeek.com.ua.

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Интересно, что фирменный мескаль имеет ограничения на покупку (2 бутылки на клиента), доставка продукта начнется через 3-6 недель после заказа. Излишне говорить, что клиентам должно быть по крайней мере 21 год, чтобы приобрести мескаль, и он доступен только в определенных штатах США.

Мескаль появился через несколько месяцев после появления CyberBeer на рынке. Фирменное “пенное” стоит 150 долларов за две бутылки. В общем, мескаль – это традиционный для Мексики алкогольный напиток из сброженного сока агавы. Самая распространенная его разновидность – это текила. Под названием “мескаль” в наше время выпускаются все дистиллированные алкогольные напитки на основе агавы, за исключением текилы.

Технология изготовления мескаля в основном такая же, как и у текилы. Мескаль имеет по сравнению с текилой более сильный вкус и аромат. Существует множество видов мескаля, значительно отличающихся друг от друга по вкусовым свойствам.