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Tesla выпустила крепкий алкоголь по 450 долларов за бутылку

Tesla продолжает выпускать эксклюзивный алкоголь. После фирменного пива американский автопроизводитель презентовал высококлассный мескаль по цене 450 долларов за бутылку.
Tesla выпустила текилу по 450 долларов за бутылку - Auto24

Текила от Tesla по 450 долларов за бутылку

Евгений Гудущан
logo7 июня, 17:50
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Компания описывает свою необычную новинку как такую, что “имеет уникальный профиль вкуса с дымными и цветочными нотами”, и поставляется в выдутой вручную стеклянной бутылке в форме черной молнии. Если вас не волнует вкус, мескаль имеет крепость в 43%. Бутылка была разработана Хавьером Вердурой из Tesla и вмещает 750 мл. Об этом сообщает autogeek.com.ua.

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Интересно, что фирменный мескаль имеет ограничения на покупку (2 бутылки на клиента), доставка продукта начнется через 3-6 недель после заказа. Излишне говорить, что клиентам должно быть по крайней мере 21 год, чтобы приобрести мескаль, и он доступен только в определенных штатах США.

Мескаль появился через несколько месяцев после появления CyberBeer на рынке. Фирменное “пенное” стоит 150 долларов за две бутылки. В общем, мескаль – это традиционный для Мексики алкогольный напиток из сброженного сока агавы. Самая распространенная его разновидность – это текила. Под названием “мескаль” в наше время выпускаются все дистиллированные алкогольные напитки на основе агавы, за исключением текилы.

Технология изготовления мескаля в основном такая же, как и у текилы. Мескаль имеет по сравнению с текилой более сильный вкус и аромат. Существует множество видов мескаля, значительно отличающихся друг от друга по вкусовым свойствам.

#Aвтофанаты #Новости

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