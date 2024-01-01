Tesla випустила міцний алкоголь по 450 доларів за пляшку

Компанія описує свою незвичну новинку як таку, що “має унікальний профіль смаку з димними та квітковими нотами”, і поставляється у видутій вручну скляній пляшці у формі чорної блискавки. Якщо вас не хвилює смак, мескаль має міцність у 43%. Пляшка була розроблена Хав’єром Вердурою з Tesla і вміщує 750 мл. Про це повідомляє autogeek.com.ua.

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Цікаво, що фірмовий мескаль має обмеження на купівлю (2 пляшки на клієнта), доставка продукту почнеться через 3-6 тижнів після замовлення. Зайве говорити, що клієнтам має бути принаймні 21 рік, щоб придбати мескаль, і він доступний лише в певних штатах США.

Мескаль з’явився через кілька місяців після появи CyberBeer на ринку. Фірмове “пінне” коштує 150 доларів за дві пляшки. Загалом, мескаль – це традиційний для Мексики алкогольний напій зі збродженого соку агави. Найпоширеніший його різновид – це текіла. Під назвою “мескаль” в наш час випускаються всі дистильовані алкогольні напої на основі агави, за винятком текіли.

Технологія виготовлення мескалю в основному така ж, як і у текіли. Мескаль має в порівнянні з текілою сильніший смак і аромат. Існує безліч видів мескалю, що значно відрізняються один від одного за смаковими властивостями.