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Tesla випустила міцний алкоголь по 450 доларів за пляшку

Tesla продовжує випускати ексклюзивний алкоголь. Після фірмового пива американський автовиробник презентував висококласний мескаль за ціною 450 доларів за пляшку.
Tesla випустила текілу по 450 доларів за пляшку - Auto24
Євген Гудущан
logo7 червня, 17:50
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Компанія описує свою незвичну новинку як таку, що “має унікальний профіль смаку з димними та квітковими нотами”, і поставляється у видутій вручну скляній пляшці у формі чорної блискавки. Якщо вас не хвилює смак, мескаль має міцність у 43%. Пляшка була розроблена Хав’єром Вердурою з Tesla і вміщує 750 мл. Про це повідомляє autogeek.com.ua.

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Цікаво, що фірмовий мескаль має обмеження на купівлю (2 пляшки на клієнта), доставка продукту почнеться через 3-6 тижнів після замовлення. Зайве говорити, що клієнтам має бути принаймні 21 рік, щоб придбати мескаль, і він доступний лише в певних штатах США.

Мескаль з’явився через кілька місяців після появи CyberBeer на ринку. Фірмове “пінне” коштує 150 доларів за дві пляшки. Загалом, мескаль – це традиційний для Мексики алкогольний напій зі збродженого соку агави. Найпоширеніший його різновид – це текіла. Під назвою “мескаль” в наш час випускаються всі дистильовані алкогольні напої на основі агави, за винятком текіли.

Технологія виготовлення мескалю в основному така ж, як і у текіли. Мескаль має в порівнянні з текілою сильніший смак і аромат. Існує безліч видів мескалю, що значно відрізняються один від одного за смаковими властивостями.

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