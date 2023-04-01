Tesla випустила для фанатів набір з трьох пляшок ексклюзивного німецького пива Giga Bier, випущеного в Берліні.

Час від часу Tesla любить випускати деякі продукти, які невдовзі перетворюються на предмети колекціонування чи сувеніри для її шанувальників. Американці купували текілу у формі блискавки та склянки до неї, а європейці тепер можуть замовити пачку з трьох вишуканих сортів пива, виготовлених у Німеччині.

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Чи готові ви насолодитися ексклюзивним пікантним пивом німецького виробництва? Тоді чому б не заплатити 89 євро (97 доларів) за упаковку Giga Bier з трьох сортів пива об’ємом 330 мл? Вони виготовляються з води, ячмінного солоду, дріжджів і вшановують півтисячолітню традицію виробництва пива в Німеччині.

Автовиробник каже, що напій був зварений у Берліні (десь близько цього міста працює Gigafactory 4, яка виробляє Model Y) і має ноти цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Це не делікатне вино чи претензійний коктейль, а пиво, яке так люблять німці.

В компанії впевнені, що дизайн пляшок Giga Bier натхненний пікапом Cybertruck, на них також нанесений водяний знак Gigafactory, який світиться в темряві.

Спробувати це пиво можуть лише жителі Європі. Покупці з Америки чи Азії не можуть замовити солодку пачку з трьох сортів пива. Ще одне обмеження – кожен клієнт може купити лише одну упаковку з трьома сортами пива. Якщо ви хочете більше, вам доведеться попросити члена сім’ї або друга про допомогу.

Нарешті, не ігноруйте можливість того, що ці прості, але ексклюзивні продукти можуть коштувати набагато дорожче після того, як їх розпродадуть. Але оскільки європейське відділення Tesla не уточнило, скільки саме упаковок у продажу, може минути деякий час, перш ніж «Giga Bier» закінчиться. Вторинний ринок може виявитися не таким спраглим, як це було для набору Tesla Tequila, тому заздалегідь вирішіть, що ви збираєтеся з ним робити.