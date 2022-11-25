Окрім ціни, вони ще цікаві формою, завдяки якій склянки неможливо поставити на стіл.

Оскільки Tesla має мільйони відданих послідовників по всьому світу, вона може випустити практично будь-який продукт і миттєво його розпродати. Наприклад, пару склянок для текіли.

Два роки тому Tesla випустила власну текілу, яку влучно назвали Tesla Tequila і коштувала вона аж 250 доларів. Навряд чи в когось встояв 100-відсотковий спирт агави, який був в цих пляшках, до цих днів. Але лише зараз компанія вирішила, що час продати набір склянок. Як завжди для Tesla, вони недешеві, оскільки набір з двох штук коштує приголомшливих 75 доларів (близько 3000 грн без врахування доставки зі США).

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Трикутна форма келихів натхненна формою блискавки Tesla Tequila. Обидва вони розташовані пліч-о-пліч у маленькій металевій підставці, яка трохи нагадує перевернуту букву Т. Цікава форма келихів означає, що вони не можуть самостійно стояти на столі, тому їх потрібно поставити на підставку. Це трохи незручно, адже власнику доведеться завжди стежити, щоб підставка була поруч.

Кожна склянка вміщує 1,5 унції (42,5 грами) та має висоту 3,5 дюйма (майже 9 см).

У магазині Tesla Shop доступні інші товари. Серед них – рюкзаки, чашки, термоси, моделі машин, шарф «Tesla….& Chill Blanket», пряжка Giga Texas Belt Buckle, свисток у стилі Cybertruck і бездротовий зарядний пристрій для телефону.