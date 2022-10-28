Влада США виявила у них низку невідповідностей нормам безпеки, а нещодавно одна людина впала з нього та отримала травму.

Дитячий електричний квадроцикл Tesla Cyberquad був одним із найгарячіших різдвяних подарунків минулого року, адже його розпродали майже миттєво, а потім перепродували за тисячі доларів на eBay. Але сьогодні електромобіль початковою вартістю 1900 доларів США відкликають, оскільки він «не відповідає вимогам обов’язкових федеральних стандартів безпеки для молодіжних квадроциклів».

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Відкликання сталося після того, як Cyberquad з дитиною та мамою перекинувся. Хоча транспортним засобом має керувати лише одна людина, доросла в результаті інциденту забила собі плече.

Комісія з безпеки споживчих товарів США заявила, що квадроцикл не відповідає стандартам безпеки щодо його механічної підвіски та максимального тиску в шинах. Далі вони сказали, що Cyberquad «не має затвердженого CPSC плану дій щодо квадроциклів, який необхідний для виробництва, імпорту, продажу чи розповсюдження квадроциклів».

Такий план дій містить «численні вимоги безпеки, такі як навчання водіїв, поширення інформації про безпеку, вікові рекомендації та інші заходи безпеки», які розроблені для «зменшення ризику аварій і травм, запобігання серйозним травмам або смерті».

У результаті Комісія з безпеки споживчих товарів каже, що власники повинні негайно припинити використання Cyberquad і звернутися до Radio Flyer для повного відшкодування. Однак це легше сказати, ніж зробити, оскільки власникам доведеться зняти контролер двигуна Cyberquad і надіслати його назад на Radio Flyer. Щойно це буде завершено, Cyberquad буде остаточно вимкнено, а власники отримають свої гроші назад. Клієнти також можуть отримати до 50 доларів США для покриття витрат, пов’язаних з утилізацією самого Cyberquad.

Cyberquad для дітей був створений китайською компанією Feishen Vehicle Industry Co та імпортований Radio Flyer. Він був проданий на веб-сайті Tesla у кількості близько 5000 одиниць.