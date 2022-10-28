Власти США обнаружили в них ряд несоответствий нормам безопасности, а недавно один человек упал с него и получил травму.

Детский электрический квадроцикл Tesla Cyberquad был одним из самых горячих рождественских подарков в прошлом году, ведь его распродали почти мгновенно, а затем перепродавали за тысячи долларов на eBay.

Но сегодня электромобиль начальной стоимостью 1900 долларов США отзывают, поскольку он “не отвечает требованиям обязательных федеральных стандартов безопасности для молодежных квадроциклов”.

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Отзыв произошел после того, как Cyberquad с ребенком и мамой перевернулся. Хотя транспортным средством должен управлять только один человек, взрослый в результате инцидента забил себе плечо.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США заявила, что квадроцикл не отвечает стандартам безопасности по его механической подвеске и максимальному давлению в шинах. Далее они сказали, что Cyberquad “не имеет утвержденного CPSC плана действий по квадроциклам, который необходим для производства, импорта, продажи или распространения квадроциклов”.

Такой план действий содержит “многочисленные требования безопасности, такие как обучение водителей, распространение информации о безопасности, возрастные рекомендации и другие меры безопасности”, которые разработаны для “уменьшения риска аварий и травм, предотвращения серьезных травм или смерти”.

В результате Комиссия по безопасности потребительских товаров говорит, что владельцы должны немедленно прекратить использование Cyberquad и обратиться в Radio Flyer для полного возмещения. Однако это легче сказать, чем сделать, поскольку владельцам придется снять контроллер двигателя Cyberquad и послать его обратно на Radio Flyer. Как только это будет завершено, Cyberquad будет окончательно выключен, а владельцы получат свои деньги обратно. Клиенты также могут получить до 50 долларов США для покрытия расходов, связанных с утилизацией самого Cyberquad.

Cyberquad для детей был создан китайской компанией Feishen Vehicle Industry Co и импортирован Radio Flyer. Он был продан на сайте Tesla в количестве около 5000 единиц.