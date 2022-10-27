За допомогою цього пристрою винахідник зміг проїхати майже три тисячі кілометрів, однак подорож не була безпроблемною - довелось кілька разів зупинятись.

Метт Мікка, автор каналу Warped Perception на YouTube, любить подорожувати на своїй Tesla Model S. Однак він ненавидить витрачати багато часу на зарядку свого електромобіля. Тому Мет прилаштував до свого Model S бензиновий генератор.

Він хотів здійснити подорож довжиною 1800 миль (майже 300 км) Середнім Заходом США без зупинок на підзарядку.

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«Мені дуже подобається моя Tesla, але мені не подобається зупинятися, щоб зарядитися, особливо під час подорожі», — говорить Метт Мікка, автор YouTube-каналу Warped Perception.

Нова Model S може проїхати до 650 км на одному заряді, і це один з електромобілів з найбільшим запасом ходу, які ви можете купити. Але для Мікки цього недостатньо.

Він планував проект протягом п’яти років і витратив понад півтора року на розробку системи, детально описаної у відео. Він заряджає Tesla не лише під час стоянки, але й під час руху.

Генератор на “бездротовій Теслі” Мікки.

Мікка вирушив у подорож довжиною 3000 км, але йому все-таки довелось зупинятись. Оскільки автомобіль під час руху споживав більше енергії, ніж міг виробити генератор, Мікка змушений був зупинятися на 5-6 годин на день, поки Tesla стояла і заряджалась.

У готелях він залишав шумний генератор працювати на ніч на стоянці, щоб мати майже повну батарею до ранку. Під час однієї поїздки на шосе його зупинили за надто повільну їзду, оскільки він намагався знизити споживання енергії.

Дивіться відео, як винахідник прилаштував до Tesla бензогенератор:

«Це була класна подорож, однак я нею не задоволений. В моєму винаході просто не вистачило енергії», — сказав Мікка у відео. «Моя мета — їздити на будь-якій швидкості, доки я не втомлюся, при цьому щоб машину не потрібно було заряджати».

Тому наразі він працює над новою Tesla з генераторним двигуном, яка покращить показники заряджання. «Я вважаю, що з другою версією я наближуся до ідеального автомобіля в цілому і, безумовно, до найкращого автомобіля для подорожей», — сказав він.