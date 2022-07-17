У липні на виставці IdeenExpo-2022 в Ганновері Tesla показала цікаву новинку. Це так званий продовжувач пробігу електромобіля – компактна сонячна батарея, змонтована на легковому причепі. Коли “новинку” побачили українські експерти, вони відверто здивувалися: в Україні такі мобільні сонячні станції вже випускаються та продаються споживачам.

Tesla продемонструвала звичний одновісний причеп, на якому встановлено набір фотоелектричних панелей. Всього їх дев’ять, але всі вони відкриваються сонцю лише після розгортання. Відповідно, у похідному стані енергію виробляє лише третина батареї.

На виставці у Німеччині Tesla показала новинку – мобільну сонячну електростанцію. Такі вже випускаються і продаються українськими компаніями.

Це стандартні сонячні панелі потужністю 300 Вт кожна, тобто сумарно причеп виробляє до 2,7 кВт. Акумулятора для накопичення енергії у причепі немає, натомість є точка супутникового інтернету Starlink. Представник Tesla назвав цей експонат демонстраційним концептом.

Читайте також: У Києві сфотографували Tesla з ГБО: наскільки це реально

Мобільна сонячна електростанція від Tesla має в собі інтернет Starlink, але не має власної батареї. Тобто вона працює лише вдень.

Тим часом в Україні відразу дві компанії вже випускають товарні зразки подібного пристрію.

PV.Січ від KNESS

Вінницька компанія KNESS виготовляє мобільну сонячну станцію потужністю до 3 кВт. Шість її панелей розкладаються в робочий стан однією людиною за 2 хвилини. На відміну від Tesla, в українського причепа є власна батарея акумуляторів, в якому накопичується отримана від Сонця енергія.

Мобільна сонячна станція KNESS PV.Cіч українського виробництва забезпечує живлення споживачів потужністю до 3000 Вт.

За потреби батарею можна заряджати від мережі 220 вольт або від бензогенератора. Відповідно, на борту є інвертор для підключення споживачів, розрахованих на живлення від мережі 220 В перемінного струму.Свою батарею ємністю 300 А*год PV.Cіч заряджає від сонця за 6 годин, а в несприятливих умовах – за 7 – 15 год., в залежності від того, наскільки чисте небо. Потужність фотопанелей – на рівні 2,22 кВт.

До речі власник Tesla самостійно зробив причеп з сонячними батареями

Автономна станція від SETech

Луцьке підприємство SETech (Спеціалізовані Енергетичні Технології) випускає свою мобільну автономну сонячну станцію, так само на шасі причепа.

Є кілька варіантів потужності, в залежності від кількості розкладних панелей, від 2,4 до 4,8 кВт. Фотопанелі тут використовуються 400-ватні. Станція SETech теж має на борту інвертор та акумулятори для живлення споживачів у темну пору доби або в дуже похмуру погоду.

Автономна сонячна станція луцької фірми SETech продається у трьох варіантах потужності. Власна батарея дозволяє їй живити споживачів вночі.

Продовжувачі ходу електромобілів

Зазначимо, що раніше Range extenders – продовжувачі ходу – мали вигляд бензинового двигуна з потужним генератором, який заряджав електромобіль. Такий девайс можна було придбати в якості додаткового обладнання, зокрема, для встановлення у нішу “запаски” під підлогою багажника. А топова версія електрокара BMW i3 REX мала такий двигунець у штатному порядку.

Читайте також: Чому ламаються електромобілі в Україні: 5 причин

Такі бензогенератори заряджають батарею як під час стоянки, так і на ходу – в залежності від того, чи дозволяє це електроніка електромобіля. Проте, головне, що бензо-продовжувачі заряджають тягову батарею аж ніяк не миттєво, а теж доволі довго – як і сонячні панелі.

Раніше для електромобілів випускалися лише бензинові продовжувачі ходу. Такий бензогенератор можна було сховати, наприклад, у нішу запаски.



Цікаво, що над продовженням пробігу за рахунок енергії Сонця у Tesla всерйоз думали ще 2019 року. Презентуючи тоді свою новинку Cybertruck, Ілон Маск говорив про сонячні панелі, які планують встановити на кришку багажника пікапа. Розрахунки показували, що така кришка додасть до щоденного пробігу 15 міль (24 км). В якості розвитку проекту також обговорювався варіант складаних панелей більшої площі, які б продовжували денний запас ходу на 30 – 40 міль (48 – 64 км).

Остання цифра перекривала добовий кілометраж середньостатистичного американського автомобіліста – але ідея “Теслою” чомусь не була реалізована. Певно, причиною стала відсутність фотоелектричних панелей настільки високої ефективності. А ті, що існували на той час, забезпечували пікапові настільки невелику прибавку до денного пробігу, що навантажувати машину сонячними панелями не було сенсу.

Від редакції Авто24

Технології просуваються вперед семимильними кроками. І певно, за п’ять – десять років батарея, яка сьогодні у три поверхи згортається в причеп, буде вміщуватись на даху того кросовера, що той причеп буксирує. Але ми пам’ятатимемо, що ідея возити з собою комплект сонячних панелей в якості автономної електростанції була українською і українцями втілена у метал.

Читайте також: Як зробити електромобіль своїми руками за кількасот доларів