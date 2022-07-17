В июле на выставке IdeenExpo-2022 в Ганновере Tesla показала любопытную новинку. Это так называемый удлинитель пробега электромобиля – компактная солнечная батарея, смонтированная на легковом прицепе. Когда "новинку" увидели украинские эксперты, они откровенно удивились: в Украине такие мобильные солнечные станции уже выпускаются и продаются потребителям.

Tesla продемонстрировала обычный одноосный прицеп, на котором установлен комплект фотоэлектрических панелей. Всего их девять, но все они открываются солнцу только после развертывания. Соответственно, в походном состоянии энергию вырабатывает только треть батареи.

На выставке в Германии Tesla показала свою новинку – мобильную солнечную электростанцию. Такие уже давно выпускаются и продаются украинскими компаниями.

Это стандартные солнечные панели мощностью 300 Вт каждая, то есть суммарно прицеп производит до 2,7 кВт. Аккумулятора для накопления энергии в прицепе нет, но есть точка спутникового интернета Starlink. Представитель Tesla назвал этот экспонат демонстрационным концептом.

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Мобильная солнечная электростанция от Tesla имеет интернет Starlink, но не имеет собственной батареи. То есть, она работает только днем.

Между тем, в Украине сразу две компании уже выпускают товарные образцы подобного устройства.

PV.Січ от KNESS

Винницкая компания KNESS производит мобильную солнечную станцию мощностью до 3 кВт. Шесть ее панелей приводятся в рабочее положение одним человеком за 2 минуты. В отличие от Tesla, у украинского прицепа есть собственная батарея, в которой аккумулируется полученная от Солнца энергия.

Мобильная солнечная станция KNESS PV.Ciч украинского производства обеспечивает питание потребителей мощностью до 3000 Вт.

При необходимости батарею можно заряжать от сети 220 вольт или бензогенератора. Соответственно, на борту имеется инвертор для подключения потребителей, рассчитанных на питание от сети 220 В переменного тока. Свою батарею емкостью 300 А*ч PV.Cич заряжает от солнца за 6 часов, а в неблагоприятных условиях – за 7 – 15 часов, в зависимости от того, насколько чистое небо над прицепом. Мощность фотопанелей – на уровне 2,22 кВт.

Кстати владелец Tesla самостоятельно сделал прицеп з солнечными батареями

Автономная станция от SETech

Луцкое предприятие SETech (Специализированные Энергетические Технологии) выпускает свою мобильную автономную солнечную станцию также на шасси прицепа. Есть несколько вариантов ее мощности, в зависимости от количества раскладывающихся панелей она составляет от 2,4 до 4,8 кВт. Фотопанели здесь используются 400-ваттные. Электростанция SETech, как и другая украинская станция, тоже имеет на борту инвертор и аккумуляторы для питания потребителей в темное время суток или в очень пасмурную погоду.

Автономная солнечная станция луцкой фирмы SETech продается в трех вариантах мощности. Собственная батарея позволяет ей питать потребителей ночью.

Удлинители хода электромобилей

Отметим, что ранее Range extenders – удлинители хода – представляли собой бензиновый двигатель с мощным генератором, который заряжал электромобиль. Такой гаджет можно было приобрести в качестве дополнительного оборудования, в частности, для установки в нишу "запаски" под полом багажника. А топовая версия электрокара BMW i3 REX имела такой двигатель в штатном порядке.

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Такие бензогенераторы заряжают батарею как во время стоянки, так и на ходу – в зависимости от того, позволяет ли это электроника электромобиля. Однако главное, что бензо-удлинители заряжают тяговую батарею отнюдь не мгновенно, а также довольно долго – как и солнечные панели.

Раньше для электромобилей выпускались только бензиновые удлинители хода. Такой бензогенератор можно спрятать, например, в нишу запаски.

Интересно, что над увеличением пробега за счет энергии Солнца у Tesla всерьез думали еще в 2019 году. Представляя тогда свою новинку Cybertruck, Илон Маск говорил о солнечных панелях, которые планируют установить на крышку багажника пикапа. Расчеты показывали, что такая крышка прибавит к ежедневному пробегу 15 миль (24 км). В качестве развития проекта также обсуждался вариант складных панелей большей площади, продолжающих дневной запас хода на 30 – 40 миль (48 – 64 км).

Последняя цифра перекрывала суточный километраж среднестатистического американского автомобилиста – но идея “Теслой” почему-то не была реализована. Наверное, причиной стало отсутствие фотоэлектрических панелей столь высокой эффективности. А существовавшие в то время обеспечивали пикапу настолько небольшую прибавку к дневному пробегу, что нагружать машину солнечными панелями не было смысла.

От редакции Авто24

Технологии продвигаются вперед семимильными шагами. И вероятно, через пять – десять лет батарея, которая сегодня в три этажа сворачивается в прицеп, будет умещаться на крыше того кроссовера, который его буксирует. Но мы будем помнить, что идея возить с собой комплект солнечных панелей в качестве автономной электростанции была украинской и украинцами воплощена в металл.

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