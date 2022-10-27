С помощью этого устройства изобретатель смог проехать почти три тысячи километров, однако путешествие не было беспроблемным – пришлось несколько раз останавливаться.

Мэтт Микка, автор канала Warped Perception на YouTube, любит путешествовать на своей Tesla Model S. Однако он ненавидит тратить много времени на зарядку своего электромобиля. Поэтому Мэтт пристроил к своему Model S бензиновый генератор.

Он хотел совершить путешествие длиной 1800 миль (почти 300 км) по Среднему Западу США без остановок на подзарядку.

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“Мне очень нравится моя Tesla, но мне не нравится останавливаться, чтобы зарядиться, особенно во время путешествия”, – говорит Мэтт Микка, автор YouTube-канала Warped Perception.

Новая Model S может проехать до 650 км на одном заряде, и это один из электромобилей с самым большим запасом хода, которые вы можете купить. Но для Микки этого недостаточно.

Он планировал проект в течение пяти лет и потратил более полутора лет на разработку системы, подробно описанной в видео. Он заряжает Tesla не только во время стоянки, но и во время движения.

Генератор на “беспроводной Тесле” Микки

Микка отправился в путешествие длиной 3000 км, но ему все-таки пришлось останавливаться. Поскольку автомобиль во время движения потреблял больше энергии, чем мог выработать генератор, Микка вынужден был останавливаться на 5 – 6 часов в день, пока Tesla стояла и заряжалась.

В отелях он оставлял шумный генератор работать на ночь на стоянке, чтобы иметь почти полную батарею к утру. Во время одной поездки на шоссе его остановили за слишком медленную езду, поскольку он пытался снизить потребление энергии.

Смотрите видео, как изобретатель пристроил к Tesla бензогенератор:

“Это было классное путешествие, однако я им не доволен. В моем изобретении просто не хватило энергии”, – сказал Микка в видео. “Моя цель – ездить на любой скорости, пока я не устану, при этом чтобы машину не нужно было заряжать”.

Поэтому сейчас он работает над новой Tesla с генераторным двигателем, который улучшит показатели зарядки. “Я считаю, что со второй версией я приближусь к идеальному автомобилю в целом и, безусловно, к лучшему автомобилю для путешествий”, – сказал он.