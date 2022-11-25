Кроме цены они еще интересны формой, благодаря которой стаканы невозможно поставить на стол.

Поскольку у Tesla есть миллионы преданных последователей по всему миру, она может выпустить практически любой продукт и мгновенно его распродать. К примеру, пару стаканов для текилы.

Два года назад Tesla выпустила собственную текилу, которую метко назвали Tesla Tequila и стоила она 250 долларов. Вряд ли у кого-то устоял 100-процентный спирт агавы, который был в этих бутылках, до сих пор. Но только сейчас компания решила, что пора продать набор стаканов. Как всегда для Tesla, они недешевы, поскольку набор из двух штук стоит потрясающих 75 долларов (около 3000 грн. без учета доставки из США).

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Треугольная форма бокалов вдохновлена молниеносной формой Tesla Tequila. Оба они расположены бок о бок в маленькой металлической подставке, немного напоминающей перевернутую букву “Т”. Интересная форма бокалов означает, что они не могут самостоятельно стоять на столе, поэтому их нужно поставить на подставку. Это немного неудобно, ведь владельцу придется всегда следить, чтобы подставка была рядом.

Каждый стакан вмещает 1,5 унции (42,5 г) и имеет высоту 3,5 дюйма (почти 9 см).

В магазине Tesla Shop доступны другие товары. Среди них – рюкзаки, чашки, термосы, модели машин, шарф "Tesla….& Chill Blanket", пряжка Giga Texas Belt Buckle, свисток в стиле Cybertruck и беспроводное зарядное устройство для телефона.