Tesla выпустила для фанатов набор из трех бутылок эксклюзивного немецкого пива Giga Bier, выпущенного в Берлине.

Время от времени Tesla любит производить некоторые продукты, которые вскоре превращаются в предметы коллекционирования или сувениры для ее поклонников. Американцы покупали текилу в форме молнии и стаканы к ней, а европейцы теперь могут заказать упаковку из трех изысканных сортов пива, изготовленных в Германии.

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Готовы ли вы насладиться эксклюзивным пикантным пивом немецкого производства? Тогда почему бы не заплатить 89 евро (97 долларов) за упаковку Giga Bier из трех сортов пива объемом 330 мл? Они производятся из воды, ячменного солода, дрожжей и чтят полтысячелетнюю традицию производства пива в Германии.

Автопроизводитель говорит, что напиток был сварен в Берлине (где-то возле этого города работает Gigafactory 4, производящая Model Y) и имеет ноты цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. Это не вино или претенциозный коктейль, а пиво, которое так любят немцы.

В компании уверены, что дизайн бутылок Giga Bier вдохновлен пикапом Cybertruck, на них также нанесен светящийся в темноте водяной знак Gigafactory.

Попробовать это пиво могут только жители Европы. Покупатели из Америки или Азии не могут заказать сладкую пачку из трех сортов пива. Еще одно ограничение – каждый клиент может купить только одну упаковку с тремя сортами пива. Если вы хотите больше, вам придется попросить члена семьи или друга о помощи.

В конце концов, не игнорируйте возможность того, что эти обыкновенные, но эксклюзивные продукты могут стоить еще дороже после того, как их распродадут. Но поскольку европейское отделение Tesla не уточнило, сколько именно упаковок в продаже, может пройти некоторое время, прежде чем Giga Bier закончится. Вторичный рынок может оказаться не столь жаждущим, как это было для набора Tesla Tequila, поэтому заранее решите, что вы собираетесь с ним делать.