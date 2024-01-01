Найдешевший електромобіль США скоро покине конвеєр

Nissan Leaf 2025 року буде коштувати стільки ж, скільки і торішня модель. Це останній рік випуску електромобіля, оскільки автовиробник готується замінити хетчбек кросовером. Початковий рівень комплектації S коштуватиме від 29 280 доларів США.

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Leaf S оснащений акумулятором на 40,0 кіловат-годин, який може забезпечити до 240 км запасу ходу. SV Plus із більшою батареєю на 60,0 кВт·год з запасом ходу у 340 км коштує 37 330 доларів. Система Safety Shield 360 від Nissan є стандартною для всієї лінійки.

Nissan оновив Leaf другого покоління у 2023 році, змінивши йому решітки радіатора, переднього бампера та фар. Автовиробник також спростив модельний ряд до двох комплектацій. S як і раніше оснащений 147-сильним електродвигуном, тоді як SV Plus використовує 214-сильний електродвигун.

8,0-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Nissan є стандартним для обох комплектацій і включає Apple CarPlay і Android Auto. Клієнти, які обирають комплектацію SV Plus, отримують електромобіль із 17-дюймовими колесами, світлодіодними фарами, протитуманними фарами, шкіряним кермом із підігрівом і підігрівом передніх сидінь.

Leaf лишається найдешевшим електромобілем в Америці останнього модельного року. Наприкінці 2023 року Chevrolet припинила виробництво трохи доступного Bolt, залишивши Leaf єдиним електромобілем за ціною до 30 000 доларів на ринку.