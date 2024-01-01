Самый дешевый электромобиль США скоро покинет конвейер

Nissan Leaf 2025 года будет стоить столько же, сколько и прошлогодняя модель. Это последний год выпуска электромобиля, поскольку автопроизводитель готовится заменить хэтчбек кроссовером. Начальный уровень комплектации S будет стоить от 29 280 долларов США.

Читайте также: Сколько может проехать Nissan Leaf на максимальной скорости: эксперимент

Leaf S оснащен аккумулятором на 40,0 киловатт-часов, который может обеспечить до 240 км запаса хода. SV Plus с большей батареей на 60,0 кВт-ч с запасом хода в 340 км стоит 37 330 долларов. Система Safety Shield 360 от Nissan является стандартной для всей линейки.

Nissan обновил Leaf второго поколения в 2023 году, изменив ему решетки радиатора, переднего бампера и фар. Автопроизводитель также упростил модельный ряд до двух комплектаций. S по-прежнему оснащен 147-сильным электродвигателем, тогда как SV Plus использует 214-сильный электродвигатель.

8,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Nissan является стандартным для обеих комплектаций и включает Apple CarPlay и Android Auto. Клиенты, которые выбирают комплектацию SV Plus, получают электромобиль с 17-дюймовыми колесами, светодиодными фарами, противотуманными фарами, кожаным рулем с подогревом и подогревом передних сидений.

Leaf остается самым дешевым электромобилем в Америке последнего модельного года. В конце 2023 года Chevrolet прекратила производство немного доступного Bolt, оставив Leaf единственным электромобилем по цене до 30 000 долларов на рынке.