Как жара влияет на запас хода электромобиля

Как сообщает Electrek, результаты исследования указывают на то, что современные электромобили хорошо работают при средней температуре до 32°C. В таких условиях они обычно теряют лишь 2-5% от полезной емкости аккумулятора.

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Однако, также было обнаружено, что при высоких температурах, (от 35°C), некоторые электромобили могут потерять до 30% запаса хода. Ученые отмечают, что этот эффект можно уменьшить, если не оставлять батарею авто разряженной.

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Также не рекомендуется оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами. К тому же на запас хода в определенной степени может влиять кондиционер. При обычных условиях, кондиционер не существенно влияет на запас хода, однако при сильной жаре, для его работы может понадобиться больше энергии.

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Наиболее энергоемким процессом является начальное охлаждение. В этот момент система кондиционирования может тратить 3-5 кВт энергии. Значительно меньшие расходы, около 1кВт, нужны, чтобы потом поддерживать оптимальную температуру в салоне.

Именно поэтому, эксперты советуют заранее включать кондиционер, когда автомобиль подключен к станции зарядки. Таким образом можно нивелировать высокие расходы для начального охлаждения. Кроме этого, стоит регулярно заменять фильтры и проверять все шланги.