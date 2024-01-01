Подержанный VW ID4 с 50 тысячами км пробега: реальный опыт эксплуатации

Денис является владельцем этого Volkswagen ID.4 уже более 2 лет. За это время автомобиль преодолел более 52 тысяч километров пробега. Как отметил автор, за время эксплуатации он довольно часто заряжал авто на станциях быстрой зарядки, поэтому команда “Первой Электрички” решила узнать, насколько сильно деградировала батарея кроссовера.

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Также Денис подробно рассказал о недостатках кроссовера из Китая и каким образом их решали. Его автомобиль имел самую первую версию программного обеспечения - 1498. Из-за этого некоторые системы электромобиля работали некорректно: "заглючили" парктроники, отсутствовало изображение на дисплеях, не работали некоторые ассистенты, и тому подобное.

После обновления всех блоков и дорогостоящего перехода на европейскую "голову" мультимедиа ($1700) эти проблемы удалось решить. К тому же новая мультимедиа расширила функционал системы, добавив встроенную навигацию, украинский язык системы и дополнительные опции настройки. Однако, активировать заблаговременный прогрев батареи на пути к станции зарядки и адаптивную рекуперацию пока не удалось.

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Были проблемы с работой дверных ручек. Это распространенная “болячка” на всех ID.4, причиной которой является попадание влаги внутрь ручки и некорректная работа датчика Keyless после этого. Устранить проблему можно заменив специальный скотч внутри ручки.

Кроме этого, некорректно работает виброотклик сенсорных кнопок с правой стороны на руле и самовольно включается подсветка заднего ряда, которая гаснет после того, как электромобиль начинает движение. Как отметил Денис, устранить эти недостатки не удается, однако они не являются критическими.

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Также он добавил, что в будущем намерен изменить зарядный порт типа GB/T на CCS, ведь он гораздо удобнее. За два года эксплуатации и поездок преимущественно на трассе, лакокрасочное покрытие имеет сколы и царапины, поэтому Денис сделал детейлинг. Проверка на СТО показала, что электромобиль в отличном техническом состоянии, за исключением переднего левого суппорта, который начал тарабанить и некоторых изношенных сайлентблоков.

Деградацию батареи проверяли несколькими путями: с помощью сравнительного замера с другим ID.4, который достаточно редко заряжался на станциях быстрой зарядки, а также благодаря проверке на диагностическом оборудовании.

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Диагностика показала, что фактическая емкость батареи Volkswagen ID.4 Дениса составила – 73 800 Вт-ч, то есть 73,8 кВт, что является прекрасным результатом. Заявленные автопроизводителем данные о емкости батареи являются достаточно противоречивыми. Volkswagen говорит, что она составляет 84,8 кВт, однако, доказано, что батарея имеет 82 кВт брутто. Также известно, что на некоторых автомобилях до 2022 года выпуска максимальная доступная емкость составляла 78 или 80 кВт.

Исследовав историю диагностик, авторы выяснили, что на 3 тысячах километров автомобиль имел 80,3 кВт доступной емкости. В то же время после 20 тысяч пробега, батарея имела 75,8 кВт, а на 24 тысячах пробега, емкость батареи ID.4 составляла 74,4 кВт.

Сравнительный тест зарядки с другим VW ID.4 показал следующий результат: ориентированная емкость батареи ID.4 Дениса – 73,7 кВт, а другого ID.4, который заряжался на домашней зарядке – 76,02 кВт. К тому же точно неизвестно, учитываются ли доступные буферы батареи в данных о максимальной емкости.

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В общем, Volkswagen ID.4 недаром заслужил такую популярность и стал настоящим “народным” электромобилем в Украине. Как и любой автомобиль, он имеет свои недостатки, которые, при желании, можно исправить, а деградация батареи на больших пробегах не является катастрофической проблемой благодаря современным системам термоменджмента.