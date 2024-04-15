Автор и ведущий Youtube-канала "Первая Электричка" Денис Василенко решил провести сравнительный тест-драйв популярных в Украине электромобилей Volkswagen.

Кроссовер ID.4 является одним из самых популярных электромобилей на украинском рынке, а хэтчбек ID.3 является отличной альтернативой для тех, кто ищет меньший и доступный электромобиль.

Флагманскую модель ID.7 было представлено только в прошлом году, а появилась она совсем недавно.

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Volkswagen ID.7 имеет тот же язык дизайна, что присуща линейке ID: плавные линии кузова, световые полосы оптики с обеих сторон, матричный свет IQ.Light и логотип с подсветкой. Из-за того, что авто собирается в Китае, у некоторых водителей возникает вопрос, по качеству оцинковки кузова. Денис проверил автомобиль и оказалось, что двери и ляда ID.7 произведены из алюминия, а все остальные кузовные элементы – из оцинкованного металла.

Седан имеет более длинную колесную базу и большие размеры, по сравнению с кроссовером ID.4 и хэтчбеком ID.3. Несмотря на то, что флагманская модель оснащена алюминиевыми деталями, автомобиль все равно тяжелее своих братьев. Масса Volkswagen ID.3 составляет 1943 кг, ID.4 – 1966 кг, а вот ID.7 весит 2122 кг.

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ID.7 в стандартной версии для китайского рынка имеет батарею на 82 кВт-ч и двигатель мощностью 204 л.с. и 460 Нм крутящего момента, что также устанавливается на ID.4. Европейская версия имеет новый двигатель на 250 "лошадей". Также есть версия с увеличенной емкостью батареи до 86 кВт-ч.

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По китайскому циклу измерений CLTC запас хода автомобиля составляет 650 км, однако в реальности он гораздо меньше, ведь седан оснащен двигателями и батареей как в ID.4 и большую массу, поэтому реальный запас хода будет на уровне 400 км.

Volkswagen ID.7, который был на обзоре у Дениса, имеет комплектацию Pro, а потому оснащен колесами 19-го размера, с одинаковым размером 235/50 на обеих осях. Клиренс электро кроссовера от Volkswagen составляет 186 мм, а флагманского седана ID.7 – 166 мм, что можно считать довольно хорошим результатом.

Также ID.7 не отстает от ID.4 и в размерах багажника. Volkswagen ID.7 является лифтбеком, а потому грузовое пространство у него не малое – 521 литр, тогда как объем багажника кроссовера составляет 543 литра. Маленький ID.3 может похвастаться всего 385 литров полезного пространства багажного отделения, однако это обусловлено классом автомобиля.

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Эффективная ширина багажного отделения Volkswagen ID.7 составляет 992 мм, а высота – 505 мм. Длина без сложенных сидений - 1026 мм, а со сложенными сиденьями 1858 мм, однако ровного пола нет, ведь спинки складываются не полностью.

Салон ID.7 достаточно просторный, поэтому даже пассажирам заднего ряда удастся комфортно разместиться во время поездки. К тому же автомобиль стандартно оборудован третьей зоной климата. Также у новинки нет стандартной панели приборов: компания Volkswagen интегрировала ее в торпеду и в дополнение оборудовала автомобиль проекционным дисплеем на лобовом стекле.

Автомобиль оснащен обновленной информационно-развлекательной системой, с функцией прогноза потенциальной мощности быстрой зарядки, которую сможет принять батарея автомобиля, а также систему прогрева аккумулятора. Эти опции будут особенно полезными в холодное время года.

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ID.7 обладает рядом особенностей: в базовой версии у него нет опций памяти положения сидений и массажа, а также двери не закрывают пороги. К тому же некоторые из функций в мультимедиа не работают, ведь машина рассчитана на китайский рынок. Однако, эта проблема встречается в любом автомобиле импортируемого из Китая.

Подвески в Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.7 очень схожи: разница только в размерах и колесной базе автомобилей, но, как отметила команда "Первой Электрички", все эти автомобили являются достаточно комфортными и имеют хороший уровень шумоизоляции.

А вот показатель расхода у автомобилей разный. После пройденных 25 км по городу в пробках заднеприводный ID.4 имел показатель в 19,3 кВт, ID.3 – 15,9, а седан ID.7 – 22,2 кВт. Такой результат легко объясняется различными габаритами и весом данных электромобилей. Volkswagen ID.7 имеет скорость зарядки на уровне с меньшими моделями.

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Тестовый замер, который провел Денис, показал, что автомобиль принял заряд мощностью 92 кВт из 100 возможных. В общем, команда "Первой Электрички" пришла к выводу, что данные электромобили однозначно стоят своих денег и каждый водитель сможет выбрать авто согласно собственным потребностям и предпочтениям.