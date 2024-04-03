Автор канала "Первая электричка" - Денис Василенко, решил узнать особенности процесса получения гарантии на ввезенный из заграницы Hyundai Ioniq у официального дилера Hyundai в Украине.

Как оказалось, процедура получения гарантии на электромобиль Hyundai достаточно нелегкая. Для этого нужно пройти определенный протокол действий и иметь соответствующий перечень документов. Также, владельцам таких авто нужно учитывать, что гарантийный срок в Украине составляет 5 лет, а не 7 лет, как в Европе.

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Сначала владельцу Hyundai нужно обратиться к официальному дилеру, для того, чтобы его автомобиль проверили мастера на сервисе. Сначала проводится проверка VIN-кода автомобиля в базе данных Hyundai на наличие действующей гарантии от производителя.

Также проверяется необходимость проведения обслуживания автомобиля на сервисе компании. Например, в автомобиле, который Денис решил поставить на гарантию, обнаружили необходимость замены охлаждающей жидкости батареи.

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Эта процедура проводится бесплатно для клиентских авто (даже если они не имеют гарантии) на специальном оборудовании дилерского сервиса. Следующий шаг: проверка сервисной истории автомобиля, в частности - сервисной книги, соблюдение условий прохождения сервисного ТО и наличия актов выполненных работ.

Если актов выполненных работ у владельца нет, ему нужно обратиться к предыдущему дилеру, где обслуживалось его авто и получить нужную информацию у него. Кроме этого, владелец также должен предоставить оригинал акта купли-продажи, или его копию.

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Этот пакет документов (сервисная книга, акты выполненных работ и договор купли-продажи), является обязательным для получения гарантии. Также одно из основных требований - перевод сервисной книги и, при необходимости, акта купли-продажи, на украинский язык сертифицированным бюро переводов.

Как отметил Денис, перевод с английского не был проблемным, а вот для того, чтобы перевести сервисную книгу с норвежского языка, пришлось долго искать переводчика. К тому же стоимость перевода составляла 7500 гривен.

После того как дилер получает всю необходимую информацию, владелец авто создает официальное заявление и отдает свое авто на проверку мастерам дилерского сервиса. На сервисе проверяется подвеска, проводится компьютерная диагностика всех жидкостей и батареи. Это делается для того, чтобы окончательно убедиться в исправности электромобиля.

В результате весь пакет документов, включая результаты проверки на сервисе, направляется на официальное рассмотрение, который длится в среднем от трех до пяти рабочих дней.

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Общая стоимость затрат на процедуру составляет: 3000 гривен за базовую диагностику на сервисе, 200 гривен за новую сервисную книжку, которую выдает дилер и отдельная сумма за перевод оригинальной сервисной книжки, которая может варьироваться в зависимости от сложности перевода.