Автор каналу “Перша електричка” Денис Василенко вирішив дізнатися особливості процесу отримання гарантії на ввезений з-закордону Hyundai Ioniq e офіційного дилера Hyundai в Україні.

Як виявилось, процедура отримання гарантії на електромобіль Hyundai досить нелегка. Для цього потрібно пройти певний протокол дій та мати відповідний перелік документів. Також власникам таких авто потрібно враховувати, що гарантійний термін в Україні становить 5 років, а не 7 років, як у Європі.

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Спершу власнику Hyundai потрібно звернутись до офіційного дилера, для того, щоб його автомобіль перевірили майстри на сервісі. Спочатку проводиться перевірка VIN-коду автомобіля в базі даних Hyundai на наявність діючої гарантії від виробника.

Також перевіряється необхідність проведення обслуговування автомобіля на сервісі компанії. Наприклад, в автомобілі, який Денис вирішив поставити на гарантію, виявили необхідність заміни охолоджуючої рідини батареї.

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Ця процедура проводиться безкоштовно для клієнтських авто (навіть якщо вони не мають гарантії) на спеціальному обладнанні дилерського сервісу. Наступний крок: перевірка сервісної історії автомобіля, зокрема - сервісної книги, дотримання умов проходження сервісного ТО та наявності актів виконаних робіт.

Якщо актів виконаних робіт у власника немає, йому потрібно звернутись до попереднього дилера, де обслуговувалось його авто й отримати потрібну інформацію у нього. Окрім цього, власник також повинен надати оригінал акту купівлі-продажу, або його копію.

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Цей пакет документів (сервісна книга, акти виконаних робіт та договір купівлі-продажу), є обов'язковим для отримання гарантії. Також одна з основних вимог – переклад сервісної книги та, за потреби, акту купівлі-продажу, на українську мову сертифікованим бюро перекладів.

Як зазначив Денис, переклад з англійської не був проблемним, а от для того, щоб перекласти сервісну книгу з норвежської мови, довелось довго шукати перекладача. А вартість перекладу становила 7500 гривень.

Після того, як дилер отримує всю необхідну інформацію, власник авто створює офіційну заяву та віддає своє авто на перевірку майстрам дилерського сервісу. На сервісі перевіряється підвіска, проводиться комп’ютерна діагностика всіх рідин та батареї. Це робиться для того, щоб остаточно впевнитись у справності електромобіля.

В результаті весь пакет документів, включно з результатами перевірки на сервісі, надсилається на офіційний розгляд, який триває в середньому від трьох до п’яти робочих днів.

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Загальна вартість витрат на процедуру становить: 3000 гривень за базову діагностику на сервісі, 200 гривень за нову сервісну книжку, яку видає дилер та окрема сума за переклад оригінальної сервісної книжки, яка може змінюватись залежно від складності перекладу.