Автор та ведучий Youtube-каналу “Перша Електричка” Денис Василенко вирішив провести порівняльний тест-драйв популярних в Україні електромобілів Volkswagen.

Кросовер ID.4 – один з найпопулярніших електромобілів на українському ринку, а хетчбек ID.3 є чудовою альтернативою для тих, хто шукає менший та доступніший електромобіль.

Флагманську модель ID.7 було презентовано лише торік, а в Україну вона потрапила нещодавно.

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Volkswagen ID.7 має ту ж мову дизайну, яка притаманна лінійці ID: плавні лінії кузова, світлові смуги оптики з обох сторін, матричне світло IQ.Light та логотип з підсвіткою. Через те, що авто збирається в Китаї, у деяких водіїв виникає питання, щодо якості оцинковки кузова. Денис перевірив автомобіль й виявилось, що двері та ляда ID.7 вироблені з алюмінію, а всі інші кузовні елементи – з оцинкованого металу.

Седан має довшу колісну базу та більші розміри, порівняно з кросовером ID.4 та хетчбеком ID.3. Попри те, що флагманська модель має алюмінієві деталі, авто все одно важче за своїх братів. Маса Volkswagen ID.3 становить 1943 кг, ID.4 – 1966 кг, а от ID.7 важить 2122 кг.

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ID.7 в стандартній версії для китайського ринку має батарею на 82 кВт-год та двигун потужністю 204 к.с. та 460 Нм крутного моменту, що також встановлюється на ID.4. Європейська версія має новий двигун на 250 “коней”. Також є варіант зі збільшеною ємністю батареї до 86 кВт-год.

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За китайським циклом вимірювань CLTC запас ходу автомобіля становить 650 км, однак в реальності він набагато менший, адже седан має двигуни й батареєю як в ID.4 й більшу масу, тому реальний запас ходу буде на рівні 400 км.

Volkswagen ID.7, який був на огляді в Дениса, має комплектацію Pro, а тому оснащений колесами 19-го розміру, які тепер мають однаковий розмір 235/50 на обох осях. Кліренс електрокросовера від Volkswagen становить 186 мм, а флагманського седана ID.7 - 166 мм, що можна вважати досить гарним результатом.

Також ID.7 не відстає від ID.4 й у розмірах багажника. Volkswagen ID.7 є ліфтбеком, а тому вантажний простір у нього не малий – 521 літр, тоді як об’єм багажника кросовера становить 543 літри. Малий ID.3 має всього 385 літрів корисного простору багажного відділення, однак це зумовлено класом автомобіля.

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Ефективна ширина багажного відділення Volkswagen ID.7 становить 992 мм, а висота – 505 мм. Довжина без складених сидінь - 1026 мм, а зі складеними сидіннями 1858 мм, однак рівної підлоги немає, адже спинки складаються не повністю.

Салон ID.7 досить просторий, тому навіть пасажирам заднього ряду вдасться комфортно розміститись під час поїздки. До того ж автомобіль стандартно обладнано третьою зоною клімату. Також новинка не має стандартної панелі приладів: компанія Volkswagen інтегрувала її в торпеду й на додачу обладнала автомобіль проєкційним дисплеєм на лобовому склі.

Авто має оновлену інформаційно-розважальну систему, з функцією прогнозу потенційної потужності швидкої зарядки, яку зможе прийняти батарея автомобіля, а також систему прогріву акумулятора. Ці опції будуть особливо корисними в холодну пору року.

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ID.7 має ряд особливостей: в базовій версії авто не має опцій пам’яті положення сидінь та масажу, а також двері не закривають пороги. До того ж деякі з функцій в мультимедіа не працюють, адже машина розрахована на китайський ринок. Втім, ця проблема зустрічається в будь-якому автомобілі, імпортованого з Китаю.

Підвіски у Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.7 дуже схожі: різниця лише в розмірах та колісній базі автомобілів, але, як зазначила команда “Першої Електрички”, усі ці автомобілі досить комфортні й мають гарний рівень шумоізоляції.

А ось показник витрат у автомобілів різний. Після пройдених 25 км по місту в заторах задньопривідний ID.4 мав показник в 19,3 кВт, ID.3 – 15,9, а седан ID.7 – 22,2 кВт. Такий результат легко пояснюється різними габаритами та вагою даних електромобілів. Volkswagen ID.7 має швидкість зарядки на рівні з меншими моделями.

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Тестовий замір, який провів Денис, показав, що автомобіль прийняв заряд потужністю 92 кВт зі 100 можливих. Загалом, команда «Першої Електрички» дійшла висновку, що дані електромобілі однозначно вартують своїх грошей й кожен водій зможе обрати авто згідно з власними потребами та вподобаннями.