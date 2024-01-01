Вживаний VW ID.4 з 50 тисячами км пробігу: реальний досвід експлуатації

Денис є власником цього Volkswagen ID.4 вже понад 2 роки. За цей час автомобіль подолав понад 52 тисячі кілометрів пробігу. Як зазначив автор, за час експлуатації він досить часто заряджав авто на станціях швидкої зарядки, тому команда «Першої Електрички» вирішила дізнатись, наскільки сильно здеградувала батарея кросовера.

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Також Денис детально розповів про недоліки кросовера з Китаю і яким чином їх вирішували. Його автомобіль мав найпершу версію програмного забезпечення - 1498. Через це деякі системи електромобіля працювали некоректно: «глючили» парктроніки, було відсутнє зображення на дисплеях, не працювали деякі асистенти, тощо.

Після оновлення усіх блоків й дороговартісного переходу на європейську «голову» мультимедіа ($1700) ці проблеми вдалось вирішити. До того ж нова мультимедіа розширила функціонал системи, додавши вбудовану навігацію, українську мову системи та додаткові опції налаштування. Проте, активувати завчасний прогрів батареї на шляху до станції зарядки та адаптивну рекуперацію поки не вдалось.

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Були проблеми з роботою дверних ручок. Це поширена “болячка” на всіх ID.4, причиною якої є потрапляння вологи всередину ручки й некоректна робота датчика Keyless після цього. Усунути проблему можна замінивши спеціальний скотч всередині ручки.

Окрім цього, некоректно працює вібровідгук сенсорних кнопок з правого боку на кермі та самовільно вмикається підсвітка заднього ряду, яка гасне після того, як електромобіль починає рух. Як зазначив Денис, усунути ці недоліки не вдається, проте вони не є критичними.

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Також він додав, що в майбутньому має намір змінити зарядний порт типу GB/T на CCS, адже він набагато зручніший. За два роки експлуатації та поїздок переважно на трасі, лакофарбове покриття має сколи та подряпини, тому Денис зробив детейлінг. Перевірка на СТО показала, що електромобіль в чудовому технічному стані, за винятком переднього лівого супорта, який почав тарабанити та деяких зношених сайлентблоків.

Деградацію батареї перевіряли декількома шляхами: за допомогою порівняльного заміру з іншим ID.4, який досить рідко заряджався на станціях швидкої зарядки, а також завдяки перевірки на діагностичному обладнанні.

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Діагностика показала що фактична ємність батареї Volkswagen ID.4 Дениса склала – 73 800 Вт-год, тобто 73,8 кВт, що є чудовим результатом. Заявлені автовиробником дані про ємність батареї є досить суперечливими. Volkswagen каже, що вона становить 84,8 кВт, однак, доведено, що батарея має 82 кВт брутто. Також відомо, що на деяких автомобілях до 2022 року випуску максимальна доступна ємність становила 78 або 80 кВт.

Дослідивши історію діагностик, автори з’ясували, що на 3 тисячах кілометрів автомобіль мав 80,3 кВт доступної ємності. Водночас після 20 тисяч пробігу, батарея мала 75,8 кВт, а на 24 тисячах пробігу, ємність батареї ID.4 становила 74,4 кВт.

Порівняльний тест заряджання з іншим VW ID.4 показав наступний результат: орієнтована ємність батареї ID.4 Дениса – 73,7 кВт, а іншого ID.4, який заряджався на домашній зарядці – 76,02 кВт. До того ж достеменно невідомо, чи враховуються доступні буфери батареї у даних про максимальну ємність.

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Загалом, Volkswagen ID.4 недарма заслужив таку популярність й став справжнім “народним” електромобілем в Україні. Як і будь-який автомобіль, він має свої недоліки, які, маючи бажання, можна виправити, а деградація батареї на великих пробігах не є катастрофічною проблемою завдяки сучасним системам термоменджменту.