Як перетворити електромобіль на “павербанк”: тест технології V2L

Команда “Першої Електрички” розповіла детальніше про цю технологію та способи її використання. Серед брендів, які офіційно продаються в Україні, лише три мають підтримку V2L – це Hyundai, Kia та MG.

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В модельному ряді Hyundai технологією V2L оснащені Ioniq 5, Ioniq 6 та Kona Electric. До слова, Hyundai Kona минулого покоління не мала такої опції. Представник корейського автовиробника в Україні розповів Денису, автору “Першої Електрички”, як працює система віддачі заряду батареї.

Технологія розрядки батареї немає обмеження по часу роботи, й фактично, за потреби може використати усю корисну ємність батареї. Акумулятор електромобіля видає постійний струм, тому для роботи V2L потрібен спеціальний пристрій-інвертор, що конвертує його у змінний струм.

До слова, в автомобілях Hyundai є корисна опція, яка дозволяє власнику встановити обмеження залишку акумулятора – наприклад 40%. Роботу технології V2L продемонстрували на наочному прикладі двох авто з батареєю однакової ємності 77 кВт-год. Розряджений до 15% залишу Ioniq 5 підключили до повністю зарядженого Ioniq 6.

Результат заряджання наступний: за 17 годин 20 хвилин батарея Ioniq 5 спожила 45,1 кВт, що означає, що батарея Ioniq 6 віддала 63% заряду, які конвертувались в 53% заряду в Ioniq 5. Шляхом простого підрахунку можна з’ясувати, що втрата становить 10%, тобто 7,7 кВт-год.

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Однак, така втрата існує в разі подвійної конвертації через інвертор, який потрібний для заряджання електромобіля, тому в разі підключення до будинку втрата електроенергії буде значно меншою. Водночас тест на максимальну потужність заряду дозволив дізнатись, що вона становить 3,4 кВт (16 А) й цього виявилось недостатньо, аби під’єднати професійну кавову машину, тоді як оргтехнікою можна сміливо користуватись.

Серед електромобілів MG V2L мають такі моделі, як ZS, MG 4 та Marvel R. Однак, кросовер ZS доступний з двома варіантами батареї: на 51 та 72 кВт-год. У виконанні з батареєю меншої ємності даний електромобіль не має опції розрядки.

Автовиробник заявляє, що максимальна потужність віддачі заряду становить 2,2 кВт, проте, насправді цей показник дещо вищий – на рівні 2,7 кВт. Як і з електромобілями Hyundai, команда “Першої Електрички” провела аналогічний тест на зарядку двох авто.

MG Marvel R був заряджений на 80% й за ніч віддав близько 32,5 кВт-год енергії меншому MG 4, який мав заряд на рівні 20%. Водночас максимальна пікова потужність, за якої система працює штатно, становить 3,4 кВт.

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Електромобілі Kia, зокрема EV9, EV6 та Niro EV також вміють віддавати накопичений заряд. Проте, наразі усі доступні в Україні Niro EV представлені в комплектації, де показник потужності віддачі заряду обмежений на позначці у 300 Вт. Цього вистачить хіба що для того, аби зарядити гаджети.

Kia EV6, як і його “брати” від Hyundai, має батарею ємністю 77 кВт-год, тоді як флагманський EV9 має акумулятор на 99,8 кВт-год. Як і у вищезгаданих моделей, максимальна пікова потужність заряду обмежена на позначці в 3,5 кВт, а тривалість роботи системи необмежена.

Варто також зазначити, що зараз мережею ширяться численні пропозиції з продажу так званих “розрядників” для електромобілів, які не підтримують функцію V2L. Фактично, вони “обманюють” систему авто й перетворюють постійним струм батареї в змінний.

Однак, нещодавно власники ID.4 й ID.6 почали повідомляти, що після використання цих пристроїв вийшов з ладу компресор кондиціонера, тоді як водії Nissan Ariya зіткнулись з проблемою переходу батареї авто в аварійний режим роботи, тому, варто утриматись від використання “розрядників” в електромобілях, які не мають опції V2L.

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Загалом, в складних українських реаліях, свідками яких ми стали, опція V2L неодноразово може стати в пригоді, проте, варто також розуміти, що ця технологія створена для екстрених ситуацій, а не для постійного використання.