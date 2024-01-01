Volkswagen ID4 или BYD Sea Lion 07: сравнение электромобилей в украинских условиях

Команда “Первой Электрички” сравнила Volkswagen ID.4 и среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 07. Стоит отметить, что эксперты сравнивали первый в Украине Sea Lion 07 и он был представлен в базовой версии с батареей емкостью 80,6 кВт-ч, тогда как ID.4 Дениса имеет топовое исполнение Prime.

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Электромобиль от BYD имеет один электромотор на задней оси мощностью в 313 л.с., тогда как ID.4 Prime оснащен двумя электромоторами и мощность в 300 “лошадок”. В зависимости от исполнения, BYD Sea Lion 07 может достигать первой сотни за 7,3, 6,7, и 4,2 секунды соответственно.

Sea Lion 07 предлагается с двумя вариантами батарей: емкостью 71,8 или 80,6 кВт-ч. Volkswagen заявляет, что емкость аккумулятора ID.4 составляет 84,8 кВт-ч и 82 кВт брутто, однако, команда “Первой Электрички” ранее доказала, что ее доступная емкость на уровне 77 кВт-ч.

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Габариты кроссовера от BYD составляют 4830, 1925 и 1620 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно, тогда как колесная база – 2930 мм. Размеры ID.4 несколько иные: длина – 4584 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1631 мм, а колесная база – 2771 миллиметр. Вес у электромобилей почти идентичен и колеблется от 1900 до 2100 кг в зависимости от версии.

После тест-драйва Денис отметил, что адаптивная подвеска BYD Sea Lion 07 является достаточно мягкой и плавной, что даже может не понравиться некоторым водителям, тогда как ID.4 имеет лучшую управляемость. В то же время электронные ассистенты кроссовера BYD работают на уровне с ID.4 – понятно и четко.

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Главным преимуществом BYD Sea Lion 07 над VW ID.4 является скорость зарядки. Электромобиль от BYD способен принимать заряд до 240 кВт, поскольку кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре, тогда как ID.4 только до 100 кВт. Чтобы проверить это, команда “Первой Электрички” провела тест зарядки на первой в Киеве зарядной станции мощностью 240 кВт. В результате, после коннекта порта CCS, кроссовер от BYD принял заряд в 182 кВт.

Шумоизоляция Sea Lion 07 на достаточном уровне, благодаря двойному стеклу на передних дверях. Также особенностью кроссовера есть скрытые дверные ручки, которые выезжают когда на них нажимают. Как будет работать эта система в зимних украинских реалиях – покажет только время.

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Базовая версия кроссовера имеет отделку салона из кожзаменителя, тогда как топовые версии будут иметь кожу Nappa. Кроме этого, отсутствуют подогрев руля, вентиляция и подогрев заднего ряда сидений и возможность изменения настроек адаптивной подвески в зависимости от выбранного режима езды.

Несмотря на это, в салоне есть такие премиальные опции, как индукционная зарядка для смартфона с охлаждением, 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой камер кругового обзора высокого качества и газовую панораму в качестве дополнительной опции (в стандартных комплектациях доступна панорама со шторкой).

Багажные отделения в обоих авто довольно похожи: VW ID.4 – 543 литра, BYD Sea Lion 07 – 558 литра. Последним тестом в сравнении стала проверка динамики. Одномоторный кроссовер от BYD разогнался до 100 км/ч за 6,3 секунды, тогда как полноприводный ID.4 справился за 6,0 секунды.

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В общем, BYD Sea Lion интересный электрический кроссовер, который отличается своей мягкой подвеской, быстрой зарядкой, а также отличным уровнем оснащения, поэтому его заслуженно можно считать неплохой альтернативой Volkswagen ID.4.