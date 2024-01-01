Volkswagen ID.4 чи BYD Sea Lion 07: порівняння електромобілів в українських умовах

Команда “Першої Електрички” порівняла Volkswagen ID.4 та середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 07. Варто зазначити, що експерти порівнювали перший в Україні Sea Lion 07, він був представлений в базовій версії з батареєю ємністю 80,6 кВт-год, тоді як ID.4 Дениса має топове виконання Prime.

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Електромобіль від BYD має один електромотор на задній осі потужністю в 313 к.с., тоді як ID.4 Prime оснащений двома електромоторами та потужність в 300 “конячок”. Залежно від виконання, BYD Sea Lion 07 може досягати першої сотні за 7,3, 6,7, та 4,2 секунди відповідно.

Sea Lion 07 пропонується з двома варіантами батарей: ємністю 71,8 або 80,6 кВт-год. Volkswagen заявляє, що ємність акумулятора ID.4 становить 84,8 кВт-год та 82 кВт брутто, проте, команда “Першої Електрички” раніше довела, що її доступна ємність на рівні 77 кВт-год.

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Габарити кросовера від BYD становлять 4830, 1925 й 1620 міліметрів у довжину, ширину та висоту відповідно, тоді як колісна база – 2930 мм. Розміри ID.4 дещо інакші: довжина – 4584 мм, ширина – 1852 мм, висота – 1631 мм, а колісна база – 2771 міліметр. Вага у електромобілів майже ідентична й коливається від 1900 до 2100 кг залежно від версії.

Після тест-драйву Денис зазначив, що адаптивна підвіска BYD Sea Lion 07 є досить м’якою та плавною, що навіть може не сподобатись деяким водіям, тоді як ID.4 має кращу керованість. Водночас електронні асистенти кросовера BYD працюють на рівні з ID.4 – зрозуміло та чітко.

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Головною перевагою BYD Sea Lion 07 над VW ID.4 є швидкість зарядки. Електромобіль від BYD здатен приймати заряд до 240 кВт, оскільки кросовер побудований на 800-вольтовій архітектурі, тоді як ID.4 лише до 100 кВт. Аби перевірити це, команда “Першої Електрички” провела тест заряджання на першій в Києві зарядній станції потужністю 240 кВт. В результаті, після конекту порту CCS, кросовер від BYD прийняв заряд у 182 кВт.

Шумоізоляція Sea Lion 07 на достатньому рівні, завдяки подвійному склу на передніх дверях. Також особливістю кросовера є приховані дверні ручки, які виїжджають коли на них натискають. Як буде працювати ця система в зимових українських реаліях – покаже лише час.

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Базова версія кросовера має оздоблення салону зі шкірозамінника, тоді як топові версії матимуть шкіру Nappa. Окрім цього, відсутні підігрів керма, вентиляція і підігрів заднього ряду сидінь та можливість зміни налаштувань адаптивної підвіски залежно від обраного режиму їзди.

Попри це, в салоні є такі преміальні опції, як індукційна зарядка для смартфона з охолодженням, 15,6-дюймовий дисплей мультимедійної системи з підтримкою камер кругового огляду високої якості та газову панораму в якості додаткової опції (в стандартних комплектаціях доступна панорама зі шторкою).

Багажні відділення в обох авто досить схожі: VW ID.4 – 543 літри, BYD Sea Lion 07 – 558 літра. Останнім тестом у порівнянні стала перевірка динаміки. Одномоторний кросовер від BYD розігнався до 100 км/год за 6,3 секунди, тоді як повнопривідний ID.4 впорався за 6,0 секунд.

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Загалом, BYD Sea Lion – цікавий електричний кросовер, який відрізняється своєю м’якою підвіскою, швидкою зарядкою, а також чудовим рівнем оснащення, тому його заслужено можна вважати непоганою альтернативою Volkswagen ID.4.