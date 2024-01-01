Довольно часто заявленная скорость разгона до первой сотни км/ч в спецификациях автомобиля не совпадает с реальным показателем. К слову, у электромобилей он также зависит от уровня заряда батареи.

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Чтобы проверить динамику популярных китайских электроавто, эксперты выбрали 7 моделей:

- Zeekr 001: емкость батареи – 86 кВт-ч, 540 л.с.;

- Zeekr 001 (рестайлинг): 95 кВт-ч, 789 л.с.;

- BYD Song Plus: 87,4 кВт-ч, 218 л.с.;

- Volkswagen ID.6 Prime: 82 кВт-ч, 313 л.с.;

- Volkswagen ID.4 RWD: 82 кВт-ч, 204 л.с.;

- Volkswagen ID.4 Prime: 82 кВт-ч, 313 л.с;

- Nio ES8: 67 кВт-ч, 653 "лошадки".

Первыми решили протестировать два электромобиля от Zeekr и одного из лидеров продаж в сегменте электрических кроссоверов – BYD Song Plus. Компания Zeekr говорит, что разгон электрического 001 составляет 3,8 секунды и 3,5 секунды у рестайлинговой версии. В то же время заявлено, что кроссовер от BYD способен достичь первой сотни за 7,5 секунды.

Чтобы проверить это, команда сначала провела замеры с 50% уровнем заряда батареи. Затем аккумуляторы зарядили до 90% и повторили испытания. Заключительным стала проверка со всеми пассажирами в салоне.

Результаты тестирования приведены в таблице выше. Наиболее подобный паспортным данным показатель имел рестайлинговый Zeekr 001 – он разгонялся в среднем на 0,2 секунды медленнее заявленных 3,5 секунды.

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В то же время BYD Song Plus с 4 людьми в салоне оказался на секунду медленнее. Однако, стоит отметить, что кроссовер был обут в резину китайского производства, что, так или иначе, повлияло на результат, ведь колеса переднеприводного Song Plus постоянно пробуксовывали на старте.

Следующими проверили VW ID.6, Nio ES8 и моно- и полноприводный VW ID.4, который безусловно является самым популярным электрокроссовером Украины. Тестирование провели аналогично первой группе.

Результаты оказались весьма неожиданными. Полноприводные ID.4 и ID.6 технически очень похожими автомобилями, однако ID.6 оказался быстрее ID.4 на 0,2 секунды, тогда как в тесте со всеми пассажирами в салоне результаты были одинаковыми. В то же время самым быстрым в группе был Nio ES8. Все зафиксированные результаты приведены в таблице.

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В целом, испытания показали, что электромобили от Volkswagen и Nio в некоторых тестированиях даже превзошли заявленные паспортные данные, тогда как Zeekr и BYD имели несколько ниже показатели.