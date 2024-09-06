BYD показала новий плагін-гібридний кросовер Sealion 05 DM-i

Як передає CnEVPost, компанія BYD опублікувала перші офіційні зображення Sealion 05 DM-i. Згідно з розсекреченим звітом автовиробника, габаритні розміри п’ятимісної моделі становлять 4710 мм, 1880 мм, 1690/1720 мм у довжину, ширину та висоту відповідно. Колісні база - 2712 мм.

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Загалом, Sealion 05 DM-i буде альтернативою для електричного Sealion 07, який компанія представила у травні. Стартова ціна Sealion 07 становить 189 800 юанів, що еквівалентно 26 770 доларів, однак, він дещо більший за новий Sealion 05 DM-i. Це означає, що новинка буде трохи дешевшою.

За словами BYD, нова гібридна технологія DM 5.0 забезпечує нижче споживання палива та більший запас ходу. Наразі більша частка місячних продажів BYD припадає на гібриди, тому автовиробник поступово розширює їх лінійку.

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Продажі легкових автомобілів PHEV у серпні склали 222 384 одиниці – шостий поспіль рекорд з березня. Це на 73,12% більше порівняно з минулим роком і на 5,5% більше, ніж у липні. Більше подробиць про майбутню новинку стануть відомі згодом.