BYD показала новый плагин-гибридный кроссовер Sealion 05 DM-i

Как передает CnEVPost, компания BYD опубликовала первые официальные изображения Sealion 05 DM-i. Согласно рассекреченному отчету автопроизводителя, габаритные размеры пятиместной модели составляют 4710 мм, 1880 мм, 1690/1720 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база - 2712 мм.

Читайте также: Как на самом деле разгоняются китайские электромобили Volkswagen, Zeekr и BYD: реальные тесты

В общем, Sealion 05 DM-i будет альтернативой для электрического Sealion 07, который компания представила в мае. Стартовая цена Sealion 07 составляет 189 800 юаней, что эквивалентно 26 770 долларов, однако, он несколько больше нового Sealion 05 DM-i. Это означает, что новинка будет немного дешевле.

По словам BYD, новая гибридная технология DM 5.0 обеспечивает ниже потребление топлива и больший запас хода. Сейчас большая доля месячных продаж BYD приходится на гибриды, поэтому автопроизводитель постепенно расширяет их линейку.

Также интересно: Volkswagen ID.4 или BYD Sea Lion 07: сравнение электромобилей в украинских условиях

Продажи легковых автомобилей PHEV в августе составили 222 384 единицы – шестой подряд рекорд с марта. Это на 73,12% больше по сравнению с прошлым годом и на 5,5% больше, чем в июле. Больше подробностей о будущей новинке станут известны позже.