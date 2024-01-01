Поліція штрафує за керування електросамокатом напідпитку

Керування електросамокатом або іншим легким електротранспортом у стані спʼяніння — підстава для притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП як під час керування автомобілем. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Для прикладу. Київ. Ніч. Містянка поспішала кудись на електросамокаті, але не впоралася з керуванням і впала. На щастя, вона обійшлася без травм. Патрульні, які були поруч, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна їй допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. На неї оформили адміністративні матеріали, і тепер їй доведеться пояснювати свій вчинок у суді.

“Неважливо, чи керуєте ви автомобілем, електросамокатом, мотоциклом чи велосипедом — у стані сп’яніння водіння заборонено законом. Такі дії передбачають відповідальність та можуть стати причиною дуже небезпечних наслідків”, - пише Олексій Білошицький.