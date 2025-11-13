Чому українці купують підроблені права

Шахраї відстежують користувачів у соціальних мережах, аналізують пошукові запити та коментарі під публікаціями сервісних центрів. Достатньо одного запитання чи коментаря, щоб потрапити до поля зору аферистів.

Попит на фальшиві водійські документи величезний, адже зараз чесно отримати посвідчення водія дуже складно. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС теоретичний екзамен провалюють 79% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – з екзаменом не можуть впоратись 84% кандидатів.

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України застерігають: будь-які пропозиції «отримати документи без черг, онлайн або без іспитів» — ознака шахрайства.

Як діють шахраї

Зловмисники моніторять офіційні сторінки МВС та тематичні групи, знаходять людей, які цікавляться отриманням або відновленням водійських документів, і пишуть їм у приватні повідомлення. Вони пропонують «допомогу» у вирішенні питань: виготовити посвідчення водія без складання іспитів або відновити документ після позбавлення права керування.

Далі діє відпрацьована схема. Шахраї запевняють, що мають «зв’язки» у сервісному центрі або навіть «працюють» там. Обіцяють офіційний документ, який начебто буде відображатися у реєстрах, застосунку «Дія» та Кабінеті водія. Для переконливості зловмисники використовують логотипи МВС і фото адміністраторів.

Чому люди потрапляють у пастку

Такі афери спрацьовують через значну складність офіційного складання іспитів. Часто люди шукають «альтернативні рішення», особливо після позбавлення права керування або кількох невдалих спроб отримати права офіційно.

Про розв'язання цього питання шляхом спрощення екзаменів та зменшення корупційних ризиків мова поки не йде. Навпаки, у МВС вже підготували наказ який збільшує строки між спробами повторного перескладання іспитів. А у тому, що близько 80% кандидатів не можуть скласти іспити з першої спроби структури МВС звинувачують автошколи та самих кандидатів.

«Червоні прапорці»: як розпізнати шахраїв

Правоохоронці проаналізували десятки типових оголошень і виокремили найпоширеніші ознаки шахрайських пропозицій:

обіцянки «швидко, онлайн, без особистого звернення»;

«акційні пропозиції» на кшталт «тільки сьогодні» або «без перевірок»;

вимога передоплати;

граматичні помилки у текстах;

відсутність офіційних контактів або юридичної інформації;

оплата на приватні банківські картки;

прохання надіслати фото документів.

Як убезпечити себе

Адміністратори сервісних центрів МВС ніколи не ведуть листування у месенджерах і не приймають оплату на приватні рахунки. Усі послуги здійснюються виключно через офіційний сайт з доменом gov.ua.

Використання або придбання завідомо підроблених документів є кримінальним правопорушенням. Перевіряйте інформацію лише в офіційних джерелах і не дозволяйте аферистам скористатися вашою довірою.