Как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам

Выбор первого в своей жизни автомобиля - дело ответственное. Есть несколько важных критериев, на которые стоит обращать внимание. Расскажем о них подробно.
Почему Suzuki Vitara лучше всего подходит в качестве первого авто в жизни - Auto24

Сузуки Витара

Евгений Гудущан
logo16 октября, 09:30
Спецпроект
После получения водительских прав хочется как можно скорее сесть за руль собственного автомобиля. Выбрать его бывает непросто. Иногда это занимает несколько недель и даже месяцев. Но это нормально: главное, чтобы все критерии соответствовали потребностям, а выбор был удачным. Эксперты Авто24 подскажут, на что обращать внимание для новичков.

Читайте также: Чем интересен гибридный Suzuki Vitara: плюсы и минусы

С чего начать

Как правило, выбор автомобиля начинается с рассмотрения подержанных автомобилей. Но убедившись наглядно, что почти все машинки с пробегом, продающиеся на сайтах объявлений или на авторынках, имеют явные или скрытые дефекты, напрашивается логичное и правильное решение – выбрать новый автомобиль. Он обеспечен гарантией от производителя: например, для Suzuki этот срок составляет три года или 100 тысяч километров пробега.

Для первого автомобиля едва ли не самым главным критерием при выборе является надежность, поэтому машины японских брендов – в приоритете.

Важный момент – лучше обращать внимание не на новинки, только появившиеся в продаже, а на модели, которые уже давно на рынке и пережили один или несколько рестайлингов. С каждым обновлением производители постепенно улучшают потребительские свойства машины и устраняют недостатки.

Один из лучших примеров – Suzuki Vitara 2025. Технологии и решения, которые используются в этом автомобиле, хорошо себя зарекомендовали и имеют отличную репутацию.

Класс автомобиля

Даже если у вас еще нет опыта парковки или маневрирования в узких дворах, легче всего это делать на кроссовере. Высокий клиренс (у Suzuki Vitara это около 185 мм) означает, что бордюры, ямы и неровности уже не страшны. Это особенно важно в городских условиях, где “идеальных” дорог мало.

Большой дорожный просвет бывает полезными как в городе, так и на грунтовых дорогах

При этом выехать на грунтовку, проехать через лужу, припарковаться у обочины – все это естественно для кроссовера. Недаром этот класс автомобилей наиболее универсальный и популярный в Украине.

Надежность – основа спокойствия основа спокойствия

Suzuki получил репутацию качественного, неприхотливого и долговечного бренда. Vitara 2025 – не исключение: проверенная платформа, простые и крепкие агрегаты, надежная трансмиссия (в том числе версия с полным приводом AllGrip) – это гарантия, что машина не подведет. Для молодого водителя, который еще не привык к сервисным нюансам, это огромный плюс: просто заправляешь и едешь.

Suzuki Vitara 2025 можно выбрать с механической или автоматической коробкой передач, передним или полным приводом, в трех вариантах комплектаций и ценой всего от 899 900 грн с возможностью кредитования от нескольких ведущих банков и первоначальным взносом от 20%.

Замечательная обзорность

Для новичков очень важно чувствовать габариты автомобиля. Vitara обеспечивает одну из лучших обзорностей в классе: высокий кузов, большие зеркала, тонкие стойки. Садясь за руль, сразу чувствуешь контроль и уверенность. В сочетании с камерой заднего вида и парктрониками даже сложная парковка становится простой задачей.

По обзорности Vitara – одна из лучших в своем классе

Мультимедиа “дружит” со смартфоном

Современная Vitara 2025 предлагает интуитивно понятную мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Для молодых водителей, которые привыкли к смартфонам и непрерывной связи, это критически важно. Подключил телефон – и у тебя под рукой навигация, музыка, сообщения, звонки. Безопасно, удобно, современно.

Мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay дает современный уровень комфорта

Экономичность – важный аргумент

Vitara с бензиновым 1,4-литровым двигателем – это экономичная машина, которая потребляет около 6,2 – 6,7 л/100 км в комбинированном цикле. Для молодых водителей, которым важно не только учиться ездить, но и содержать автомобиль без больших затрат, это существенное преимущество.

Кстати Suzuki изменила логотип

Безопасность

Vitara получила высокие оценки независимого института по оценке Euro NCAP за безопасность. Шесть подушек безопасности, ABS + ESP (система контроля устойчивости в движении), помощь при движении в гору – это те функции, которые реально помогают ежедневно. Для новичков это дополнительный уровень спокойствия и уверенности.

А еще Suzuki Vitara оснащена системой All Grip, которая управляет распределением крутящего момента между колесами и позволяет уверенно двигаться по разным типам покрытия. Она имеет четыре режима: Auto, Sport, Snow и Lock. Система автоматически распределяет крутящий для улучшения сцепления и проходимости в зависимости от дорожных условий. Это значительно упрощает управление, что особенно актуально для водителей без большого опыта.

ISOFIX на пассажирских сиденьях делает Vitara удобным автомобилем для семьи с детьми.

В то же время крепления детского сиденья ISOFIX, карман в спинке сиденья и детский замок на дверях помогут в перевозке маленьких пассажиров.

Итог

Первый автомобиль должен быть простым, надежным и дружественным к водителю. И именно этим Suzuki Vitara 2025 подкупает. Она не пугает сложными системами, не требует особых навыков, но при этом дарит комфорт, безопасность и ощущение настоящей независимости.

Vitara – это автомобиль, помогающий сделать первые километры уверенными, а каждую поездку – приятной. И, возможно, именно она станет той машиной, с которой начнется ваша история за рулем.

Популярность Suzuki Vitara подтверждают результаты продаж. Эта модель с начала продаж в Украине уверенно держит первую ведущую позицию в своем классе – Vitara наиболее популярный новый автомобиль в классе B-SUV.

И еще один очень важный момент: ликвидность. Suzuki Vitara очень хорошо удерживает цену на вторичном рынке, так что если через несколько лет эксплуатации возникнет желание сменить авто – амортизация будет вполне приемлемой.

