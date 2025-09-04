Suzuki представила новый флагманский кроссовер размером с Grand Vitara

Как пишет Carscoops, длина нового Suzuki Victoris достигает 4360 мм, ширина – 1795 мм, а высота – 1655 миллиметров. По сравнению с Grand Vitara, он лишь на 15 мм выше и на 10 мм шире, тогда как оба имеют одинаковую колесную базу в 2600 мм. Хотя по европейским стандартам Victoris классифицируется как субкомпактный внедорожник, в Индии он выполняет роль флагманской модели Suzuki.

Дизайн модели существенно отличается от других моделей бренда. Кроссовер имеет большие светодиодные фары, узкую решетку радиатора и воздухозаборники в бампере, сливающиеся вместе над едва заметной защитной пластиной. Боковой профиль отличают квадратные колесные арки, обрамляющие колеса с 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Сзади внимание привлекают светодиодные задние фонари на всю ширину кузова. Внутри Victoris выделяется цифровой панелью приборов у 10,1-дюймового информационно-развлекательного экрана, расположенного высоко на консоли. Текстурированная обивка и панорамный люк дополняют салон, а премиальные штрихи для индийского рынка включают 64-цветную атмосферную подсветку.

Список оснащения дополняют вентилируемые передние сиденья, беспроводная зарядка, аудиосистема Harman с Dolby Atmos, камеры на 360 градусов, возможность интеграции Alexa и электропривод двери багажника с бесконтактным управлением. Это также первый Maruti Suzuki, оснащенный системами помощи водителю 2-го уровня.

Покупатели смогут заказать свой Suzuki Victoris как в однотонном, так и в двухцветной отделке с контрастной крышей. Модель использует ту же платформу Heartect, что и Grand Vitara, и имеет аналогичную линейку силовых агрегатов. На выбор предлагаются мягкий гибрид, полный гибрид и битопливная (бензин/CNG) версии.

Самой мощной моделью является полноценный гибрид, который сочетает 1,5-литровый двигатель с электродвигателем, что обеспечивает совокупную мощность 85 кВт (116 л.с.) и крутящий момент в 141 Нм. Эта версия передает мощность через шестиступенчатую автоматическую коробку передач к системе полного привода Suzuki Allgrip Select.

Maruti Suzuki еще не объявила цену на Victoris в Индии, но уже принимает предварительные заказы с депозитом в размере 11 000 рупий (125 долларов). Стоимость кроссовера, вероятно, будет выше цены Grand Vitara, которая сейчас доступна по цене от 13,35 до 23,86 лакхов рупий ($15 200 до $27 100). Выйдет ли модель за пределы Индии, пока что неизвестно.