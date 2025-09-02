Какие новые электромобили представили в Киеве: фото

Выставка "Электроспектива 2025" прошла в столичном UNIT.City. Мероприятие состояло из выставки новых электромобилей, панельных дискуссий на тему рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры, а также тест-драйвов некоторых новинок.

Кстати импорт электромобилей вырос на 40%

Среди новинок, которые ранее не видела украинская публика – электрический пикап JAC T9 EV, спортбек Audi S6 e-tron, электрический внедорожник Mercedes-Benz G500 EQ, полный модельный ряд ZEEKR, Ford Puma Gen-E, ORA E3, BMW iX, BMW i5 M60, MINI Cooper.

Китайский пикап JAC T9 EV имеет полный привод, батарею на 88 кВт*ч и цену в 1 890 000 грн.

Городской хэтчбек ORA E3 ценой 935 тысяч грн от китайского GWM в Украине обеспечен гарантией в 7 лет или 160 тысяч километров.

Ford Puma Gen-E имеет запас хода от 364 км в комбинированном цикле до 506 км в городе и цену в 1,5 млн гривен.

Экспозиция выставки насчитывала более двух десятков электромобилей.