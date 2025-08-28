Укр
Импорт электромобилей вырос на 40%

Более 90% новых электрических автомобилей было ввезено из Китая.
Евгений Гудущан
За полгода в Украину было импортировано 42,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Это на 38% больше, чем годом ранее.

Общая таможенная стоимость этих авто составила $813,8 млн. Из этого количества новыми были 9,6 тыс. авто (+19%), а 33,1 тыс. – подержанные (+45%). Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $232,1 млн.

Импорт бывших в употреблении электромобилей стоил – $581,7 млн.

Львиная доля новых электромобилей (91%) была завезена из Китая.

  • На втором месте Япония (4%).
  • На третьем – Германия (3%).

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (39%).

  • Второй результат у Кореи – 17%.
  • Третий у Германии – 15%.
