Объявлена стоимость китайского AUDI E5 Sportback

Как пишет CarNewsChina, новый электромобиль доступен в четырех вариантах с задним и полным приводом, по цене от 235 000 до 319 900 юаней (32 800 – 44 500 долларов). E5 Sportback построен на усовершенствованной цифровой платформе (ADP) с архитектурой 800V, совместной разработки SAIC и немецкого автопроизводителя.

AUDI утверждает, что 10 минут зарядки достаточно, чтобы получить запас хода в 370 км. AUDI – это новый бренд под эгидой Audi в Китае. Его характерная черта, отсутствие традиционного логотипа с четырьмя кольцами. Бренд AUDI является частью стратегии Volkswagen Group под названием “в Китае, для Китая”.

Базовая комплектация модели под названием Pioneer имеет задний привод и LFP-аккумулятор на 76 кВт-ч от SAIC-CATL, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC до 618 км. Один электромотор на задней оси выдает максимальную мощность в 220 кВт (300 л.с.), а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 6,1 секунды.

В то же время топовая комплектация Flagship Quattro имеет полный привод с двумя электродвигателями. Передний электродвигатель обеспечивает мощность 200 кВт, а задний - 379 кВт. Суммарная максимальная мощность составляет 579 кВт (776 л.с.), чего достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. NMC-батарея от CATL имеет емкость 100 кВт-ч и обеспечивает запас хода 647 км по шкале CLTC.

Габариты модели составляют 4881/1960/1479 мм в длину, ширину и высоту соответственно, тогда как колесная база – 2950 мм. E5 Sportback оснащен 27 датчиками, включая один LiDAR, три миллиметровые радары, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер, которые присылают данные в систему помощи водителю Momenta ADAS. Салон автомобиля имеет несколько роскошных опций.

Среди них - 59-дюймовый светодиодный экран на всю ширину кузова, имеющий собственную операционной системе AUDI OS. Поставки AUDI E5 Sportback китайским клиентам начнутся в сентябре. Audi планирует выпустить еще две модели под брендом AUDI в течение следующих двух лет в Китае.