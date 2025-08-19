Оголошено вартість китайського AUDI E5 Sportback

Як пише CarNewsChina, новий електромобіль доступний у чотирьох варіантах із заднім та повним приводом, за ціною від 235 000 до 319 900 юанів (32 800 – 44 500 доларів). E5 Sportback побудований на вдосконаленій цифровій платформі (ADP) з архітектурою 800V, спільної розробки SAIC та німецького автовиробника.

AUDI стверджує, що 10 хвилин зарядки достатньо, аби отримати запасу ходу в 370 км. AUDI – це новий бренд під егідою Audi в Китаї. Його характерна риса, відсутність традиційного логотипа з чотирма кільцями. Бренд AUDI є частиною стратегії Volkswagen Group під назвою “в Китаї, для Китаю”.

Базова комплектація моделі під назвою Pioneer має задній привід та LFP-акумулятор на 76 кВт-год від SAIC-CATL, що забезпечує запас ходу за циклом CLTC до 618 км. Один електромотор на задній осі видає максимальну потужність у 220 кВт (300 к.с.), а розгін від 0 до 100 км/год становить 6,1 секунди.

Водночас топова комплектація Flagship Quattro має повний привід з двома електродвигунами. Передній електродвигун забезпечує потужність 200 кВт, а задній — 379 кВт. Сумарна максимальна потужність становить 579 кВт (776 к.с.), чого достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди. NMC-батарея від CATL має ємність 100 кВт-год і забезпечує запас ходу 647 км за шкалою CLTC.

Габарити моделі становлять 4881/1960/1479 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, тоді як колісна база – 2950 мм. E5 Sportback оснащений 27 датчиками, включаючи один LiDAR, три міліметрові радари, 12 ультразвукових радарів та 11 камер, які надсилають дані до системи допомоги водієві Momenta ADAS. Салон автомобіля має декілька розкішних опцій.

Серед них — 59-дюймовий світлодіодний екран на всю ширину кузова, що має власну операційній системі AUDI OS. Поставки AUDI E5 Sportback китайським клієнтам розпочнуться у вересні. Audi планує випустити ще дві моделі під брендом AUDI протягом наступних двох років у Китаї.